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年貨大街驚見天價糖果！他慘噴千元痛心：比其他家貴4倍

春節期間許多人會去年貨大街採買。（圖／趙文彬攝）

▲春節期間許多人會去年貨大街採買。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

農曆春節將至，不少民眾紛紛前往年貨大街採買應景食品，讓市場內瀰漫著濃厚的年節氣氛。不過，補教名師呂捷日前在臉書發文，提醒高雄的消費者要特別留意三鳳中街的一間糖果店，因為該店不僅沒有標示價格，販售的散裝糖果價格更是遠超市場行情，甚至高出4倍之多，讓許多網友聽聞後驚訝不已。

呂捷在貼文中指出，這家糖果店專門販售散裝糖果，卻未明確標示售價，讓消費者在結帳時才發現價格驚人，「半斤竟要價300元，相當於一公克1元！」他進一步比較，常見的七七乳加巧克力在一般店家售價約為半斤100元，但該店卻貴了三倍，其他更普遍的糖果甚至貴上四倍，讓人難以置信。

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更讓呂捷感到無奈的是，他去年也曾因為不知情而買下上千元的糖果，事後才驚覺價格過高。今年再次看見這間店，他特別發文提醒民眾，「購買前務必查看標價，若無標價，一定要先詢價，以免過年時好心情被『糖果刺客』破壞！」

貼文曝光後，引發許多民眾共鳴，不少網友紛紛留言表示自己也曾受害，「有發氣球的那家嗎？走進去就只能乖乖被宰」、「這家每年都有，還用氣球吸引小朋友進去，真的要小心」、「我也被騙過，結帳500多嚇壞了！」

也有網友提醒，購買糖果時，最好選擇有明確標價的店家，或直接選擇整包包裝的產品，避免落入高價陷阱。春節期間，民眾採買年貨時應保持警覺，謹慎辨別價格標示，以免成為無良商家的獵物，影響過年的好心情。

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