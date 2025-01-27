高雄驚見「飛機在路上跑」！萬人一看秒懂：是不是要去夏威夷

▲網友半夜直擊大馬路上竟然出現半架「飛機」的身影。（圖／路上觀察學院臉書）

圖文／CTWANT

夜晚的馬路上竟可以看見飛機？一名高雄網友近日在網路上分享，晚間在馬路上目睹半架飛機被載走，曬出照片後，吸引一萬多人點讚，還有人笑稱：「這明明就火車，飛機有翅膀的！」

一名高雄網友近日在臉書社團「路上觀察學院」，PO出他晚間看見飛機在馬路上的照片，附圖寫下「夜路走多了，總會遇到飛機。」照片中可見，這架飛機被大型拖板車載著，左右兩側沒有機翼，也沒有機尾，地點位在在高雄市民族路、大順路口。

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畫面曝光後，底下湧入許多網友留言，紛紛表示，「這明明就火車，飛機有翅膀的」、「原來飛機是這樣運的喔」、「很明顯是一顆飛彈」、「飛機幼蟲時的珍貴影像」、「它喝了RED BULL就會變成飛機了。」

更有網友聯想到動漫《烏龍派出所》裡的劇情，主角兩津勘吉曾騙老人團搭飛機到夏威夷，結果坐在沒有機翼的座艙裡，用車子載著跑，「上面是不是有老人團要去夏威夷」、「現在我們碰上亂流請大家繫好安全帶，亂流亂流」、「阿兩分飾導遊跟機長，但飛機其實沒有飛，是寺井用貨車載著跑」、「快到夏威夷了，亂流亂流。」有動漫迷貼心指出該集集數為「第74話 絕對放心 兩津觀光」。

還有眼尖的網友認出，這是原本在台南機場的飛機，「這是本來放在台南機場泰國東方航空的737-200嗎？」一名亞航員工回文「是737-300，機號是HSBRQ。」根據航空圖庫《Jetphotos》網站資料顯示，這架飛機是泰國東方航空波音737-3J6型客機，機號HS-BRQ，目前已退役。

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