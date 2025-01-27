明天除夕貼春聯最好　命理師曝陽氣最旺時間點

▲貼春聯習俗從宋代延伸至今，命理師楊登嵙曝今年貼春聯最佳時間點是在除夕夜當天早上6點到中午12點。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

新年到，家家戶戶少不了貼春聯迎新春，這項習俗從宋代延伸至今，但由來為何？命理師楊登嵙說，「春聯」源自「桃符」，從前春聯是寫在桃木板上，象徵鎮邪，到了現代，這些對聯則多寫在象徵喜氣吉祥的紅紙上，以吉祥語句為主，寄託了人們對美好生活的期盼，成為華人過春節的重要標誌之一；而今年貼春聯最佳時間是在除夕早上６點到中午12點。

楊登嵙說，今年送神的日子是在1月23日，28日則是除夕，這段期間要把屋內徹底打掃乾淨，才能貼上春聯。貼春聯的最佳時間是除夕早上6點到中午12點，這段時間陽氣最旺；撕下舊春聯並撕破表示除舊佈新，再將新春聯貼上，不可直接貼在舊春聯之上。

此外，在貼春聯之前，家中必須要進行一次大掃除，象徵將舊年的晦氣與污穢清除乾淨，迎來換然一新的好運氣。楊登嵙說，大掃除代表除舊布新，將舊的、不好的「氣」送走，迎來新的「氣」，希望新的一年能有好運氣。

至於大掃除哪些東西該留下或是丟棄？楊登嵙指出，節儉固然是美德，但過頭反而會影響健康、運勢和財運，大掃除時應該丟棄破碗、破杯、破盆等破損物品會引發割傷和破財；枯死植物會滋生黴菌、細菌，影響健康和運勢；過期或不吃的藥物可能變質，服用會對身體有害；過期食物會滋生黴菌、細菌，對健康不利。

他補充，損壞不修的家電會帶來不穩定的磁場，影響家運；老舊娃娃、人偶容易滋生黴菌、細菌，甚至附著陰氣；舊雜誌、型錄在潮濕環境下會發霉，影響健康和運勢；破損老舊不穿的衣服有破損衰敗之氣；看了心情會不好的物品會帶來負面能量，影響心情和健康。