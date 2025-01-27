加大執法力度！士林警「威力掃蕩」春節前重拳壓制黑幫勢力

▲掃蕩黑幫囂張氣焰士林分局展現強力決心 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

為維護農曆春節期間治安穩定，士林分局於1月25、26日配合內政部警政署展開「威力掃蕩」專案，針對轄區內幫派活動據點及主要路段進行臨檢與路檢，以遏止幫派犯罪，確保民眾安居樂業。警方強調，未來將持續配合警政署動員全國警力，全方位打擊黑幫犯罪，徹底清除不法利益與犯罪資本，不容黑道影響社會治安。

此次行動針對轄區內幫派分子經常出入的據點以及重要路段，實施全面性的臨檢與路檢勤務，嚴厲壓制幫派勢力，確保市民安心過節。警方並加強專案搜索及臨檢行動，針對幫派活動的經營場所及據點，切斷不法分子的生存根基，有效防制重大治安事件的發生。

▲士林分局長陳瑞基實施「威力掃蕩」專案勤務。（圖／記者黃宥寧翻攝）

分局長陳瑞基指出，此次行動結合「重要節日治安維護工作」，旨在有效震懾不法勢力，提升市民對於治安的安全感。未來，將持續繼續配合警政署動員全國警力，徹底溯源不法利益，從根本上消滅黑幫資本，不讓黑道有任何危害社會的機會。

士林分局承諾，透過強力執法與掃蕩行動，讓民眾切實感受到治安改善，安心迎接春節，未來，將繼續配合警政署動員全國警力，徹底溯源不法利益，從根本上消滅黑幫資本，不讓黑道有任何危害社會的機會。