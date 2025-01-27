關山鎮藝文中心書法展　小鎮藝文活動驚艷遊客

▲春節假期關山隨機開館展書法作品。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

去年台東縣關山鎮書法協會舉辦楷書和隸書的研習課程，來自鹿野、池上和關山的民眾踴躍報名參加。鎮長彭成豐鼓勵學員認真學習並允諾協助開展，去年的十二月在「關山藝文中心」推出師生研習成果展。開展後反應熱烈不只在地民眾前往外，許多路過的遊客也因為好奇而入館參觀。

原先規劃展期到這個月底的「戲墨人生」甲辰書法研習成果師生聯展將延至農曆春節後，關山鎮書法協會理事長鄭聘嬴還假日開館並值班；上午就有來自高雄遊客一家人路過時前往參觀，驚訝在小鎮老屋建物中竟有書法作品的展出。受到現場氛圍的影響自幼學習書法的小女兒還技癢在現場揮毫寫下「吉」字。

關山鎮書法協會理事長鄭聘嬴表示，這次在『關山鎮藝文中心』展出作品超過60幅的楷書、隸書師生作品，有學員求好心切還在展期中替換自己的作品輪流展出。包括指導老師鄭世華和鄭聘嬴都有提供書寫不同字體和創作風格的作品令人眼睛為之一亮。

鄭聘贏指出，今年農曆春節長達九天的連續假期，只要自己有時間會採取「隨機」開館的方式，若是鎮民或遊客看到有開館時都歡迎入內參觀。很開心去年的研習課程反應非常熱烈，今年也會持續規劃相關的研習課程歡迎大家報名參加。關山書法協會將努力推廣書法風氣希望能夠越來越強大，也期盼成功營造小鎮的藝文風氣持續發展。

▲春節假期關山隨機開館展書法作品。（圖／記者楊漢聲翻攝）