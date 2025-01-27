讓你快發財！高雄泡麵土地公廟爆紅　搶搭蛇年推幸運物「發財筷」

▲高雄永安區烏林投社區的玄德宮，因泡麵土地公廟而爆紅。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

南投中寮石龍宮以「泡麵土地公」聞名全台，高雄永安區烏林投社區也有一間土地公廟玄德宮，廟方從今年開始提供泡麵和熱水，讓香客、信眾可以免費吃泡麵，信徒也會主動贊助泡麵供大家享用，最近在網紅、抖音的介紹下爆紅，玄德宮不但有泡麵可吃，還有無敵海景可以欣賞，廟方也推出「發財筷」的環保筷創意小物，希望民眾「快發財」，讓遊客大讚有創意。

▲玄德宮有信眾捐贈的泡麵牆。（圖／記者陳宏瑞攝）

玄德宮位於永安區的烏林投社區，鄰近興達港和興達發電廠，附近有漁港魚塭，周邊環境純樸，還有風景優美的海岸線，位置相當隱密低調，廟裡主祀福德正神，也有供奉二尪王爺、中壇元帥、虎王公等神明，很多在地人會來拜拜求平安。

▲玄德宮旁有無敵海景。（圖／記者陳宏瑞攝）

廟方從去年農曆一月起，興起在廟裡提供免費泡麵的想法，經過和各界的溝通協調，並購買相關設備，在今年6月開始對外開放吃泡麵，很多民眾來拜拜，除了會帶上常見的供品、金紙外，也會帶「泡麵」來供奉神明，拜完後就會捐獻泡麵留在這邊，時間久了數量就逐漸多了起來，幾乎堆滿整面牆，成為玄德宮的一大特色，有不少抖音網紅得知也前來拍片介紹，讓玄德宮爆紅，現在星期假日都會湧現不少人潮，在海邊吃一碗土地公保佑過的泡麵，順便欣賞海景，是相當特殊的體驗。

▲玄德宮主委林讚成秀出「發財筷」。（圖／記者陳宏瑞攝）

玄德宮主委林讚成表示，烏林投原本是個人口外流的小社區，以前一個禮拜可能都沒有10個外人來，泡麵土地公爆紅後，為社區帶來人潮和活力，而這些都是區公所、社區、廟方、信眾多方一起努力的成果，尤其廟裡的泡麵大多是信眾的供品，都是善意，只要民眾來，在這裡吃多少碗廟方都不會在意，而且廟方還花錢請人整理環境清潔衛生，就是希望大家可以獲得土地公的保佑。