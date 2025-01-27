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獨／千人寒士尾牙感念陳傑憲母「娟姐」！她透過神乩交辦這件事

▲微笑慈善會的千人寒士尾牙，現場播放黃淑娟生前的影片 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲微笑慈善會舉辦千人寒士尾牙，現場播放黃淑娟生前的影片 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

由中華職棒球星陳傑憲已經過世的母親黃淑娟一手創立的微笑慈善會，在三鳳宮前舉辦「高雄千人寒士尾牙餐會」，現場播放娟姐生前的紀念影片，讓街友看到感動流淚之外，現在還傳出已經過世2年的娟姐，透過神明乩身傳遞一個消息給陳家姊弟。

26日晚間6點，微笑慈善會在三鳳宮前承襲過往舉辦寒士尾牙餐會，透過慈善會內部人員自行捐贈，讓現場有百桌，邀請千名的寒士到場吃一頓尾牙，同時為感念創辦人娟姐，現場也播放娟姐的生前影片，影片當中娟姐提起「微笑慈善會」這個構想最初萌芽的那天，也就是自己「意識從混亂轉變成清醒」的那日，「那一天在比賽當中的陳傑憲揮出三分全壘打」，賽後接獲娟姐電話的陳傑憲，知道母親當下狀況，立刻就趕來高雄協助。

▲微笑慈善會的千人寒士尾牙，現場播放黃淑娟生前的影片 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲微笑慈善會舉辦人寒士尾牙，現場百桌都是微笑慈善會內部成員自發認桌 。（圖／記者吳奕靖攝）

看到娟姐的過往影片，聽到娟姐說著微笑慈善會成立的契機，讓曾經接受過娟姐協助的街友或是一起照顧街友的夥伴，紛紛掉下眼淚，其中「小螞蟻行善團」的成員哽咽的說：「當初我們就是做便當來到這邊跟街友結緣，娟姐走的時候我也很傷心，不過因為我們有在拜拜，我們有跟娟姐說會繼續接棒祂的工作，所以我看到娟姐的過往的故事身影....悲傷就打從心裡起來了。」

在這場尾牙餐會之後，傳出娟姐有透過神明乩身傳遞訊息轉達，表示希望由「三姊弟」來接棒微笑慈善會的事務。對此，記者詢問娟姐的大女兒陳品鈞，她表示自己有聽到這個訊息，對於神明之說她沒有表示看法，只強調母親生前就有告訴他們，要他們接棒慈善會。陳品鈞說，目前還沒有準備好，現在微笑慈善會還是由地方知名人士施寬宥來擔任理事長，任期還有2年，或許2年後，等自己準備好了，她不排除會接下媽媽的遺願，繼續照顧街友。

▲微笑慈善會的千人寒士尾牙，現場播放黃淑娟生前的影片 。（圖／記者吳奕靖攝）
▲微笑慈善會的千人寒士尾牙，菜色豐富。結束還發紅包讓街友好過年 。（圖／記者吳奕靖攝）

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