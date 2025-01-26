高雄吉伊卡哇「是台灣人做的」　公公凌晨載去！網見4字亮點讚可愛

▲原PO直呼，「氣球都是Made in Taiwan」。（圖／原PO授權引用，下同）

網搜小組／曾筠淇、鄺郁庭報導

高雄去年讓黃色小鴨游進愛河，今年則邀來日本超人氣IP吉伊卡哇，吸引許多民眾前去合影留念。近日有網友發文透露，不管是去年的黃色小鴨，還是今年的吉伊卡哇，「氣球都是Made in Taiwan」。該則貼文曝光後，也掀起網友熱烈討論。

這名網友在Threads上發文表示，去年黃色小鴨在高雄展出時，公公就驕傲地告訴家人「那是我載的喔！」讓她驚訝直呼，「哇～好酷喔～」而這樣的驚喜不只一次，前幾天，公公又說「凌晨4點我要載貨下高雄」。

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原PO當時好奇地問，「該不會是吉伊卡哇吧？」公公則驕傲地說，「嘿啊（對啊）！哩那誒災（你怎麼會知道）！一隻一噸多餒，我載兩隻！」

對此，原PO也直呼，每一個成功的活動背後，其實都有一群默默付出的無名英雄，「我公公是深坑之光！」她還透露，製作黃色小鴨和吉伊卡哇大型氣球的公司，是深坑的大氣層公司，「氣球都是Made in Taiwan」。

貼文曝光後，就有網友查詢大氣層事業有限公司的粉專，發現之前《魷魚遊戲》的英熙娃娃也是他們做的。高雄市政府的小編也回應，「謝謝公公和辛苦的團隊人員們，小可愛們即將跟大家一起開心過年囉！歡迎大家來高雄看寶寶」。

還有其他網友留言表示，「謝謝公公，運輸這工作，很辛苦，常常都是天沒亮就出門」、「好開心！台灣之光～謝謝背後每個人的辛苦」、「好厲害喔！超讚」、「公公好可愛，謝謝公公，讓那麼多人可以擁有美好回憶」、「太讚了！好值得驕傲」。也有網友注意到照片亮點，「氣球寫『我是小八』也太可愛」、「上面寫我是小八真的太可愛，救命」。

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