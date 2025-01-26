自撞起火！電動車4死4傷車禍　雲林老家鄰居嘆：太悽慘了

▲網購電商夫妻載6童回雲林老家發生車禍事故，雲林鄰居曝展女背景。（圖／記者王悉宇翻攝，下同）

記者王悉宇、劉人豪／雲林報導

國道1號楊梅休息站昨（25）日晚間發生死亡車禍，40歲倪男駕駛電動車不明原因自撞分隔島，造成4死4傷的悲劇。據了解，倪姓男子從事網購生意，晚間載自己及親友小孩共2大6小，要回雲林老家不幸遇劫。倪男的展姓妻子40%燒燙傷，左腳損傷嚴重，就算救活腳也要截肢，展女雲林老家鄰居指出，展女以往在老家賣麵，後來才到台北發展，沒想到一家發生不幸意外，「太悽慘了」。

倪男25日晚間駕車南下，車上還有3名2人的小孩，另外3名小孩則是展女弟弟的孩子，一車8人南下返回雲林過年，怎料車子駛進楊梅休息站時，因不明原因撞上休息站入口的車道分隔島護欄，導致車輛起火燃燒，造成4死4傷。

展女目前在醫院接受治療，展女的弟弟出面說明姊姊傷勢，表示姊姊全身40%燒燙傷，另外左腳部分損傷嚴重，「就算救活，腳也要截肢」，而院方也說明，展女目前昏迷指數3，仍在搶救中。

▲楊梅休息站重大車禍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

展女在雲林斗六市的老家鄰居表示，展女2年前在這邊賣麵，因為在巷子裡面，所以一開始生意沒有很好，後來有做外送以後，生意才開始變好，之後又搬回台北，現在好像在做吃的雲端服務，展女的爸媽則都在做直銷行業。鄰居指出，展女弟弟最大的11歲小孩，平常都很照顧弟妹，這次順便跟展女回雲林，沒想到一家發生不幸意外，「太悽慘了」