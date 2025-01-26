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清空整個加薩！　川普喊話約旦、埃及「接收150萬巴勒斯坦人」

▲▼ 美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 川普希望約旦、埃及接納更多巴勒斯坦難民。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以軍砲火造成加薩地區嚴重人道主義危機，奪走數萬條性命。美國總統川普25日對此表示，約旦和埃及應該接納更多巴勒斯坦人。當被問及這是暫時還是長程建議，他回答，「兩者都有可能」。

《路透》報導，川普25日與約旦國王阿布杜拉二世通話，事後透露通話內容，「我告訴他，『我希望你能承擔更多』，因為現在我看著整個加薩，那裡是一團糟，真是一團糟。我希望他把人帶走」。

川普26日將與埃及總統塞西通話，他提到，「我希望埃及接納這些人」。以哈開戰以前，這塊飛地人口約230萬，川普直呼，「我們談的是150萬人，要把那裡清空」。

以哈戰爭導致加薩幾乎所有人口流離失所，引發飢餓危機。華府去年曾表態稱反對強迫巴勒斯坦人遷移，人權組織及人道主義機構數月來也持續表達憂慮；而華府同時因支持以色列受到批評，但仍堅稱是為協助以色列對抗伊朗支持的激進組織，包括加薩哈瑪斯、黎巴嫩真主黨及葉門青年運動。

川普形容，現在加薩有如「拆遷現場」，「幾乎所有東西都被拆了，人們在那裡死去，所以我寧願跟一些阿拉伯國家合作，在其他地方蓋房子，讓他們可以過和平的生活，改變現狀。」

這場流血衝突始於2023年10月7日，當時哈瑪斯武裝分子襲擊以色列南部，造成約1200人喪生，約250人被挾為人質。加薩衛生部門數據顯示，以軍隨後對加薩的軍事行動至今造成逾4.7萬人死亡，也引發種族滅絕與戰爭罪指控，以色列則予以否認。

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