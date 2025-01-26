川普暫停對外援助！4萬獲美簽阿富汗人被迫滯留　恐被塔利班報復

▲正在辦理美國重置手續的阿富汗公民在伊斯蘭堡郊區參加英語課程。（圖／路透社）

記者葉睿涵／編譯

美國總統川普下令暫停對外援助，導致逾4萬獲美國特殊移民簽證（SIV）的阿富汗人被迫滯留。主要倡導者指出，這些阿富汗人曾在長達20年的阿富汗戰爭中協助美軍，其中多數仍身處阿富汗，其他人則滯留巴基斯坦、卡達及阿爾巴尼亞。隨著離開阿富汗的航班被叫停，這些人如今正受到嚴峻的塔利班威脅風險。

據路透社報導，川普為評估「美國優先」外交政策的效率，下令暫停對外援助90天。這項命令直接導致多個國際和國內援助計畫中斷，國務院為SIV持有者提供住房、教育及其他安置服務的資金的支持也瞬間停擺。

主要倡導組織「阿富汗撤離聯盟」負責人范德福爾（Shawn VanDiver）表示，他相信美國叫停從阿富汗離開的航班並非故意，但這「絕對是個錯誤的決策」，因為此舉對阿富汗人及相關行動造成了嚴重影響，希望美國政府豁免SIV相關事務，強調這些人與美軍共同作戰，理應獲得美國的協助。

自美國在2021年從阿富汗撤軍後，已有近20萬阿富汗人以SIV或難民身分在美國重新定居。然而，川普暫停對外援助後，等待赴美的阿富汗人就陷入了停滯，其中包括正在等待的SIV持有者、現役美軍的阿富汗家屬，以及無人陪伴的兒童。聯合國調查顯示，塔利班對美國支持的前阿富汗政府人員施以拘留、酷刑甚至殺害，但塔利班不承認相關指控。