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美國幾乎「全面凍結外國援助」90天！　對台影響不明

▲▼　美國參議員盧比歐（Marco Rubio）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務卿盧比歐下令，凍結幾乎所有的外國援助。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）24日向所有美國外交機構發送電報，下令凍結幾乎所有的外國援助計畫，為期90天並且立即生效，對台影響依然不明。

CNN報導，電報內容要求「立即」停止現有外國援助，並且暫停新的援助工作。未來幾個月，政府將制定審查標準，在85天內檢視援助是否「符合川普總統的外交政策議程」，「是否繼續、修改、或者終止計畫，將在審查之後作出決定」。

此舉影響範圍非常廣泛，除非特別指明豁免，基本上所有外國援助都是目標，也意味著全球衛生、發展、軍事援助，甚至乾淨水資源的分配，都可能受到影響。

這份電報僅針對緊急食物援助、以色列與埃及的外國軍事資金提供豁免，未具體提及其他任何獲得外國軍事資金的國家，例如烏克蘭或台灣，是否能夠免於資金凍結。

▲▼台灣,中國,美國。（圖／路透）

▲盧比歐這次下令凍結援助90天，對台影響依然不明。（圖／路透）

台灣方面，國務院尚未回覆《中央社》提問，目前影響不明。烏克蘭方面，總統澤倫斯基25日表示，美國尚未停止對基輔的軍事援助，但未說明人道主義援助是否暫停，而該國高達40%的軍事需求都仰賴美國。

CNN指出，凍結援助的影響將非常巨大，因為美國長期都是世上最大的人道主義捐助國，此舉正威脅著來自美國國務院、美國國際開發署（USAID）為全球計畫提供的數十億美元資金。外國援助一直是國會共和黨人及川普政府的批評目標，儘管這些資金只占美國整體預算的一小部分。

盧比歐22日在一份聲明中表示，「我們所花費的每一塊美元，我們資助的每一份計畫，以及我們推行的每一項政策，都必須透過3個簡單問題證明是否合理：它會讓美國更安全嗎？它會讓美國更強大嗎？它會讓美國更繁榮嗎？」

多名人道主義官員表示，目前看來「這是一場全球性的恐慌」，儘管他們早已預期，美國對特定地區的援助可能被削減或改變，但沒料到如此全面又立即性地暫停。

 
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