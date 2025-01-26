午夜大屠殺！川普一口氣炒掉17人　多部門督察長突被通知：即刻解僱

▲川普24日晚間展開「午夜大屠殺」，一口氣解僱了17名政府部門督察長。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國總統川普24日晚間大規模解僱了約17名政府部門督察長，被外界視為削弱對新政府監督機制的重大行動，引發國會議員和倡議團體的強烈反對。與此同時，川普此舉是否違反《聯邦監督法》也成為輿論焦點。批評者指控，川普企圖削弱政府內部的監察機制，為濫用權力及潛在腐敗鋪路。

綜合美媒報導，2名知情人士透露，這起大規模裁員行動並未依法提前30天通知國會，而是在24日晚間立即生效。儘管確切被裁撤的人數未獲證實，但一名遭解僱的督察長透過郵件表示，約有17名督察長被撤職。《華盛頓郵報》則引述匿名知情人士指出，至少有12名督察長收到了白宮人事主管發出的立即解職通知。

報導稱，被解僱的督察長涵蓋國防部、國務院、內政部、教育部、農業部、商務部、能源部、環保署和社會安全局等部門，唯獨司法部督察長霍洛維茲（Michael Horowitz）成功保住其職位。參議院司法委員會主席葛拉斯里（Chuck Grassley）對川普的行動表示不滿，強調總統未提前30天通知國會違反了法律程序，要求川普解釋並提供正當理由。

多位議員也對川普的行為表示譴責，參議員舒默（Chuck Schumer）批評此舉是一場「令人不寒而栗的清洗」，警告川普的行動將削弱政府的監察體系，並標誌「政府濫權和腐敗的黃金時代」。參議員華倫（Elizabeth Warren）則抨擊川普進行「半夜清洗」，認為川普是在「剷除對自身權力的制約」，並削弱揭露政府浪費、欺詐和濫用行為的重要防線。

眾議員康諾里（Gerry Connolly）也警告，川普此舉可能為川普提拔忠誠者創造空間，並損害每一位依賴政府福利與服務的美國人，「用政治駭客取代獨立督察長將讓政府的透明度和公平性進一步惡化。」

《華盛頓郵報》引述一名遭開除督察長的話指出，「這是一場大規模的屠殺。無論川普現在派誰上任，新的繼任人選都會被視為川普的忠誠支持者，進一步破壞政府體系的完整性。」《華郵》還表示，被開除的大多數人都是川普在首個總統任期所任命。