馬斯克出局！　外媒曝：川普考慮由「它」接手TikTok

▲川普簽署行政命令將短影音平台TikTok「不賣就禁法」延後75天執行。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普上任1天就簽署行政命令，將短影音平台TikTok「不賣就禁法」延後75天執行，而外媒最新消息指出，川普正在和軟體公司甲骨文（Oracle）進行協商，打算由其接手TikTok，可能最快在30天內就會做出最終決定。

美媒《NPR》消息指出，川普政府正研議由軟體公司甲骨文和一群外部投資人接手經營TikTok。依照正在研擬的協議，TikTok母公司字節跳動（ByteDance）將保留少部分股權，但TikTok的演算法、資料收集和軟體更新，將由為TikTok提供網路基礎設施的甲骨文監管。

《路透社》則報導，川普25日否認與甲骨文董事長艾利森（Larry Ellison）談論過相關事宜，「我與許多人談過TikTok，大家對TikTok都非常感興趣，不是跟甲骨文，許多重要人士正在與我討論購買事宜，我可能會在未來30天內做出決定。國會給了90天。如果我們能拯救 TikTok，我認為這會是件好事。」

消息人士表示，甲骨文與白宮官員於24日舉行了會議，討論潛在交易，並計劃於下週再舉行一次會議；甲骨文對TikTok股權的投資「可能達數百億美元」，但其他交易細節仍在變動中，討論的完整範圍尚未確定，可能涵蓋美國業務以及其他地區的業務。

目前甲骨文對此未立即置評。