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楊梅休息站電動車超載「自撞起火」！目擊者：想救大人也來不及

▲▼楊梅休息站重大車禍。（圖／翻攝臉書／內壢大小事）

▲楊梅休息站重大車禍，消防人員將乘客抬出。（圖／翻攝臉書／內壢大小事）

記者沈繼昌、柯振中／桃園報導

桃園市楊梅區楊梅休息站25日發生重大車禍，導致車內8人有5人命危搶救中。據了解，楊梅休息站的分隔島已非首次發生車禍事故，目擊的張姓男子也還原現場情況，距離撞車沒有多久，整輛車就已燒起來，嚇得他趕緊上前救人，剪掉安全帶、救出後車乘客。

張姓男子表示，事件發生得相當突然，事故發生後沒多久，火勢便迅速蔓延。由於當下火勢不斷向後延燒，他只能冒著危險鑽進後座，趕緊剪掉安全帶，將人給救出。

▲▼楊梅休息站重大車禍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼目擊者張姓男子鑽入車內剪安全帶，救出多位小朋友。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼楊梅休息站重大車禍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張男提到，車內有多名小朋友、最小的約5歲，其他的則是國小至國一之間。至於車內的大人，張男被問到時一度哽咽，指稱「就算想救也來不及了」，畢竟車輛撞車後直接起火爆炸。

張男指稱，希望國道的消防設備能夠更新，這次之所以會這麼嚴重，是因為滅火器找不到、傳遞的過程也來不及，大家只能到處尋找。等到滅火器用完一段時間，火勢已經竄起，希望大家能夠多注意。

根據員警的說法，這輛車車上共有2名大人、6名小孩，已有超載的情況，不曉得這輛車是從哪裡出發的，目前仍在聯繫家屬當中。

根據最新消息，這起事故已造成2人死亡，分別是駕駛與1名乘客，其餘6人則仍舊在搶救。由於車輛有起火，要等後續火調才能釐清原因。

 
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