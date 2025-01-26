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網購電商夫妻載6童回雲林老家　電動車撞楊梅休息站起火2死6傷

記者董美琪／桃園報導

國道1號楊梅休息站25日發生重大車禍，40歲倪姓男子駕駛電動車，行經該路段時，因不明原因撞休息站入口分隔島，導致車輛起火燃燒，火勢難以撲滅，目前造成2人死亡、6人輕重傷仍在搶救中。據了解，倪姓男子從事網購生意，晚間載自己及親友小孩共2大6小，要回雲林老家不幸遇劫，事發原因仍待調查。

根據調查，倪男25日晚間駕車南下，準備載著妻女返回雲林老家過年，怎料經過國1南向71.3K處楊梅休息站時，因不明原因撞上楊梅休息站的車道分隔島護欄，導致車輛起火燃燒，進而肇事。

▲▼國1楊梅休息站電動車自撞起火，多名孩童被救出無意識等待送醫。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲國1楊梅休息站電動車自撞起火。（圖／翻攝自記者爆料網，下同）

由於火勢相當猛烈，倪男困在車上無法逃生成焦屍，另外還有1名10歲男童搶救不治，其餘6名傷者分別被送往中壢聯新醫院、楊梅天成醫院、楊梅怡仁醫院、長庚醫院、湖口仁慈醫院救治。

據了解，倪男駕車載著展姓妻子，車上還有3名2人的小孩，另外3名小孩則是展女弟弟的孩子，一車8人準備返回雲林過年，怎料途中發生憾事，導致團圓夢碎。根據《聯合新聞網》報導，倪姓男子從事網購休閒生意，詳細事故原因將進一步釐清。

▲▼國1楊梅休息站電動車自撞起火，多名孩童被救出無意識等待送醫。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲多名孩童被救出無意識等待送醫。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲▼楊梅休息站入口。（圖／翻攝自Google Maps）

▲楊梅休息站入口。（圖／翻攝自Google Maps）

其實楊梅休息站啟用後，車禍頻傳，2022年10月男子駕駛皮卡車衝撞水泥護欄，造成1死4傷；2023年8月一輛遊覽車，疑因分心，先擦撞休息站分隔島水桶後，再擦撞左側護欄；2024年6月19歲謝姓男子駕駛BMW（使用輔助駕駛系統）也疑因過度依賴輔助駕駛系統，撞上此處分道水泥護欄。

由於楊梅休息站已非首次發生車禍事故，警方呼籲，行駛高速公路時，應注意前方路況，勿疲勞駕駛，注意行車安全。另外警方提醒，輔助駕駛系統雖能提高駕駛盲區警示、降低駕駛行車疲勞壓力，但駕駛若過度依賴，反而忽略行車駕駛上應注意危險，提醒用路人駕車時，仍應握好方向盤及注意車前狀態小心駕駛。

▲新竹縣籍蘇姓男子去年雙十節駕駛皮卡車搭載家人與友人王姓小朋友5人南下，行經國一71.3K楊梅休息站前疑恍神衝撞水泥護欄，造成5人受傷意外，其中後座王姓小朋友傷重不治。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲2022年10月男子駕駛皮卡車衝撞水泥護欄，造成1死4傷。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲▼國1 71K。（圖／翻攝高速公路1968）

▲2023年8月一名遊覽車駕駛疑分心，先是擦撞楊梅休息站分隔島水桶後，再往左擦撞護欄。（圖／翻攝高速公路1968）

▲肇事的謝姓男子下車之後，一臉驚恐不知道怎麼辦？還摸著頭 。（圖／網友提供）

▲2024年6月謝姓男子開BMW(使用輔助駕駛系統)也撞上此處分道水泥護欄。（圖／網友提供）

車禍名單如下：

一、駕駛倪男：明顯死亡未送醫

二、副駕駛展女：重傷昏迷送桃園醫院急救

三、10歲男童：無生命跡象送楊梅天成醫院急救，急救不治

四、10歲女童：意識不清送平鎮聯新國際醫院急救，等待轉院

五、8歲男童：2級燒燙傷送林口長庚醫院急救，插管手術中

六、6歲女童：3度燒燙傷送林口長庚醫院急救

七、2歲男童：無生命跡象送湖口仁慈醫院急救

八、2歲女童：意識清楚送楊梅怡仁醫院急救

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