網購電商夫妻載6童回雲林老家　電動車撞楊梅休息站起火2死6傷

記者董美琪／桃園報導

國道1號楊梅休息站25日發生重大車禍，40歲倪姓男子駕駛電動車，行經該路段時，因不明原因撞休息站入口分隔島，導致車輛起火燃燒，火勢難以撲滅，目前造成2人死亡、6人輕重傷仍在搶救中。據了解，倪姓男子從事網購生意，晚間載自己及親友小孩共2大6小，要回雲林老家不幸遇劫，事發原因仍待調查。

根據調查，倪男25日晚間駕車南下，準備載著妻女返回雲林老家過年，怎料經過國1南向71.3K處楊梅休息站時，因不明原因撞上楊梅休息站的車道分隔島護欄，導致車輛起火燃燒，進而肇事。

▲國1楊梅休息站電動車自撞起火。（圖／翻攝自記者爆料網，下同）



由於火勢相當猛烈，倪男困在車上無法逃生成焦屍，另外還有1名10歲男童搶救不治，其餘6名傷者分別被送往中壢聯新醫院、楊梅天成醫院、楊梅怡仁醫院、長庚醫院、湖口仁慈醫院救治。

據了解，倪男駕車載著展姓妻子，車上還有3名2人的小孩，另外3名小孩則是展女弟弟的孩子，一車8人準備返回雲林過年，怎料途中發生憾事，導致團圓夢碎。根據《聯合新聞網》報導，倪姓男子從事網購休閒生意，詳細事故原因將進一步釐清。

▲多名孩童被救出無意識等待送醫。（圖／翻攝自記者爆料網）





▲楊梅休息站入口。（圖／翻攝自Google Maps）



其實楊梅休息站啟用後，車禍頻傳，2022年10月男子駕駛皮卡車衝撞水泥護欄，造成1死4傷；2023年8月一輛遊覽車，疑因分心，先擦撞休息站分隔島水桶後，再擦撞左側護欄；2024年6月19歲謝姓男子駕駛BMW（使用輔助駕駛系統）也疑因過度依賴輔助駕駛系統，撞上此處分道水泥護欄。

由於楊梅休息站已非首次發生車禍事故，警方呼籲，行駛高速公路時，應注意前方路況，勿疲勞駕駛，注意行車安全。另外警方提醒，輔助駕駛系統雖能提高駕駛盲區警示、降低駕駛行車疲勞壓力，但駕駛若過度依賴，反而忽略行車駕駛上應注意危險，提醒用路人駕車時，仍應握好方向盤及注意車前狀態小心駕駛。

▲2022年10月男子駕駛皮卡車衝撞水泥護欄，造成1死4傷。（資料照／記者沈繼昌翻攝）



▲2023年8月一名遊覽車駕駛疑分心，先是擦撞楊梅休息站分隔島水桶後，再往左擦撞護欄。（圖／翻攝高速公路1968）





▲2024年6月謝姓男子開BMW(使用輔助駕駛系統)也撞上此處分道水泥護欄。（圖／網友提供）



車禍名單如下：

一、駕駛倪男：明顯死亡未送醫

二、副駕駛展女：重傷昏迷送桃園醫院急救

三、10歲男童：無生命跡象送楊梅天成醫院急救，急救不治

四、10歲女童：意識不清送平鎮聯新國際醫院急救，等待轉院

五、8歲男童：2級燒燙傷送林口長庚醫院急救，插管手術中

六、6歲女童：3度燒燙傷送林口長庚醫院急救

七、2歲男童：無生命跡象送湖口仁慈醫院急救

八、2歲女童：意識清楚送楊梅怡仁醫院急救