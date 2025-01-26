讓你2025蛇年蛇宓隆平安　南消一大鹽水月津港擴大踩街防災宣導

▲台南市消防局第一大隊特別選在2025月津港燈節人潮眾多的假日辦理「2025蛇宓隆平安賀歲防火防災宣導」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

年關將近，家家戶戶用火、用電時間與頻率大增，為將正確的消防安全觀念傳達給民眾，台南市消防局第一大隊特別選在2025月津港燈節人潮眾多的假日辦理「2025蛇宓隆平安賀歲防火防災宣導」活動。

南消一大隊結合警、義消、防宣隊進行防火防災宣導，此次活動以消防知識體驗闖關及橋南老街踩街宣導為主，活動設計以消防衣著裝及滅火器體驗、防災知識九宮格、新版CPR+AED操作體驗、住宅用火災警報器與防範一氧化碳與地震防災共4個關卡，4個關卡都通過就送精美宣導品，透過消防人員準備的各種宣導教具、專業解說及引導親子實際操作體驗，加深民眾對消防工作的印象，並從有獎徵答中學到各種防災常識，進而落實到日常生活當中。

市長黃偉哲表示，1月21日發生芮氏規模6.4的強震，趁這次宣導活動提醒民眾準備防災避難包，在遭遇地震時，第一時間應該保護自己的頭部，確實做到保命三要領「趴下、掩護、穩住」，並遵守「不語、不跑、不推」三不原則，外出避難時，應穿著鞋子，以防被路上碎石、玻璃刺傷。

台南市消防局長李明峯也呼籲民眾，春節期間應特別注意用火用電安全，準備年菜爐火烹調時謹記人離火熄、勿過載用電；外出旅遊前拔除家中電器插頭或關閉電源開關，平時多一分注意，居住就多一分安全，也期望透過多元生動宣導方式從「樂中學」，除深植防災意識，也讓民眾學到並活用防災知識小技巧，進而達到減災目的。

消防局第一救災救護大隊長邱國禎表示，除了防火防災宣導，也趁元宵節鹽水蜂炮地方盛事來臨前，加強宣導觀賞蜂炮適當穿著及身體著火處置等相關安全注意事項，邊闖關邊學習消防知識，每位小朋友皆很開心。