　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

讓你2025蛇年蛇宓隆平安　南消一大鹽水月津港擴大踩街防災宣導

▲台南市消防局第一大隊特別選在2025月津港燈節人潮眾多的假日辦理「2025蛇宓隆平安賀歲防火防災宣導」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第一大隊特別選在2025月津港燈節人潮眾多的假日辦理「2025蛇宓隆平安賀歲防火防災宣導」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

年關將近，家家戶戶用火、用電時間與頻率大增，為將正確的消防安全觀念傳達給民眾，台南市消防局第一大隊特別選在2025月津港燈節人潮眾多的假日辦理「2025蛇宓隆平安賀歲防火防災宣導」活動。

▲台南市消防局第一大隊特別選在2025月津港燈節人潮眾多的假日辦理「2025蛇宓隆平安賀歲防火防災宣導」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

南消一大隊結合警、義消、防宣隊進行防火防災宣導，此次活動以消防知識體驗闖關及橋南老街踩街宣導為主，活動設計以消防衣著裝及滅火器體驗、防災知識九宮格、新版CPR+AED操作體驗、住宅用火災警報器與防範一氧化碳與地震防災共4個關卡，4個關卡都通過就送精美宣導品，透過消防人員準備的各種宣導教具、專業解說及引導親子實際操作體驗，加深民眾對消防工作的印象，並從有獎徵答中學到各種防災常識，進而落實到日常生活當中。

▲台南市消防局第一大隊特別選在2025月津港燈節人潮眾多的假日辦理「2025蛇宓隆平安賀歲防火防災宣導」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，1月21日發生芮氏規模6.4的強震，趁這次宣導活動提醒民眾準備防災避難包，在遭遇地震時，第一時間應該保護自己的頭部，確實做到保命三要領「趴下、掩護、穩住」，並遵守「不語、不跑、不推」三不原則，外出避難時，應穿著鞋子，以防被路上碎石、玻璃刺傷。

▲台南市消防局第一大隊特別選在2025月津港燈節人潮眾多的假日辦理「2025蛇宓隆平安賀歲防火防災宣導」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市消防局長李明峯也呼籲民眾，春節期間應特別注意用火用電安全，準備年菜爐火烹調時謹記人離火熄、勿過載用電；外出旅遊前拔除家中電器插頭或關閉電源開關，平時多一分注意，居住就多一分安全，也期望透過多元生動宣導方式從「樂中學」，除深植防災意識，也讓民眾學到並活用防災知識小技巧，進而達到減災目的。

▲台南市消防局第一大隊特別選在2025月津港燈節人潮眾多的假日辦理「2025蛇宓隆平安賀歲防火防災宣導」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局第一救災救護大隊長邱國禎表示，除了防火防災宣導，也趁元宵節鹽水蜂炮地方盛事來臨前，加強宣導觀賞蜂炮適當穿著及身體著火處置等相關安全注意事項，邊闖關邊學習消防知識，每位小朋友皆很開心。

▲台南市消防局第一大隊特別選在2025月津港燈節人潮眾多的假日辦理「2025蛇宓隆平安賀歲防火防災宣導」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
00:10屏東規模5.3「極淺層地震」　最大震度4級
楊梅休息站2死6傷！　目擊者還原驚悚現場：幾乎沒減速
劉憲治中槍斷掌慘死！解剖查死因「妻子到場」三環幫戒護
周杰倫、GD台韓兩大天王合體！
百萬網紅千千返鄉「國道出車禍」！遭酒駕追撞

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

竹東三環幫黑歷史！劉憲治掌摑派出所長　警局前跳「喪事陣頭」

讓你2025蛇年蛇宓隆平安　南消一大鹽水月津港擴大踩街防災宣導

2025台灣燈會　香港叮叮車、曼谷Terminal 21看見桃園魅力

越吃越瘦怎麼辦？　桃園榮家護理師：小心肌少症纏身

燈光秀「把高流變吉伊卡哇」2萬人驚喜：五官呢？　高流解答

小心觸法！2025台灣燈會在青埔　禁止周邊設置非法攤販

溪頭黃金鯉魚祭大年初一起連4天登場　推一年一度幸福美味鯛魚燒

春節前夕開放攜子入監、參加抓周　南投看守所人收容人超感動

年產300噸草莓農膜何處去？　苗栗縣府籌設BOT資源循環中心

勞動部桃竹苗29庇護工場推春節禮盒　精心製作支持身障者成長

#妡蔆 教粉絲們喊口號 #一粒 偷放空被抓包反應超可愛XD

楊梅休息站電動車超載「自撞起火」　目擊者：想救大人也來不及

謝盈萱尾牙抽走最大獎 Lulu崩潰「衝上台大鬧」XD

年前賠慘了！ 高雄婦騎車沒看路撞「移動豪宅」麥拉倫

楊梅休息站車禍畫面曝光　電動車自撞「全面燃燒」

兒子抓周選警槍來回撿起　警察父母崩潰：不要這個

【我是天秤座】用 #AI 即時中日翻譯…聊到一半AI突然加入對話XD #chatgpt

年前修房子出事了！ 焊接火花噴飛把鄰居鐵皮屋燒了

過年前賠慘了！高雄婦騎車沒看路撞「移動豪宅」麥拉倫　畫面曝光

歐陽娣娣「餓到爆哭」 含淚求助...隊友傻眼XD

竹東三環幫黑歷史！劉憲治掌摑派出所長　警局前跳「喪事陣頭」

讓你2025蛇年蛇宓隆平安　南消一大鹽水月津港擴大踩街防災宣導

2025台灣燈會　香港叮叮車、曼谷Terminal 21看見桃園魅力

越吃越瘦怎麼辦？　桃園榮家護理師：小心肌少症纏身

燈光秀「把高流變吉伊卡哇」2萬人驚喜：五官呢？　高流解答

小心觸法！2025台灣燈會在青埔　禁止周邊設置非法攤販

溪頭黃金鯉魚祭大年初一起連4天登場　推一年一度幸福美味鯛魚燒

春節前夕開放攜子入監、參加抓周　南投看守所人收容人超感動

年產300噸草莓農膜何處去？　苗栗縣府籌設BOT資源循環中心

勞動部桃竹苗29庇護工場推春節禮盒　精心製作支持身障者成長

竹東三環幫黑歷史！劉憲治掌摑派出所長　警局前跳「喪事陣頭」

「犯太歲」是什麼意思？　2025蛇年4生肖要注意

NBA上半季亮點／綠軍一哥獲NBA史上最大合約　坦圖102億續約

錢鋪滿桌！年終豪發4.5億　加碼開放員工現場數鈔：數多少拿多少

亂拍肩、剪指甲！過年打牌「5大禁忌」犯了小心輸到脫褲

讓你2025蛇年蛇宓隆平安　南消一大鹽水月津港擴大踩街防災宣導

民眾跳上回收車「作勢打清潔員」！火爆衝突畫面全被拍

北市「5共融遊戲場」遛孩去！8米魔王之塔、旋轉飛輪免費玩

快訊／台南2震完　00:10屏東三地門5.3極淺層地震！南高屏發國家警報

NBA上半季亮點／巴特勒與熱火鬧翻2度遭禁賽　能否如願被交易？

【超可愛復仇行動！】萌娃愛車被幼稚叔丟掉超氣　3天後決定出招報復

地方熱門新聞

燈光秀把高流變吉伊卡哇　高流解答

即／高雄小港火警「污染物飄散」　市府示警3地區緊閉門窗

南投看守所春節前夕辦理攜子入監暨抓周活動

南消一大鹽水月津港擴大踩街防災宣導

溪頭黃金鯉魚祭大年初一起連4天登場

2025台灣燈會　香港叮叮車、曼谷Terminal 21看見桃園

2025台灣燈會在青埔　禁止周邊設置非法攤販

西螺福興宮除夕美金紅包加碼9999枚

三環幫黑歷史！劉憲治掌摑派出所長　警局前跳喪事陣頭

張嘉郡爭取1.33億　改善雲林5鄉鎮聯絡幹道

台南藍軍送大批物資到地震災區讓災民暖心

南投燈會推限量貓貓蟲咖波聯名紀念幣

勞動部桃竹苗29庇護工場推春節禮盒

越吃越瘦怎麼辦？　小心肌少症纏身

更多熱門

相關新聞

雲林消防指揮中心多項創提升救災量能

雲林消防指揮中心多項創提升救災量能

雲林縣消防局指揮中心在縣長張麗善大力支持下，局長林文山推動多項全國首創的消防設備升級與創新研發，包括先進無線電設備全面升級、自主微波網路提升韌性防災、創新研發多項全國唯一技術。縣長張麗善對消防局指揮中心精進設備全國首創亮眼成果，表達高度讚賞。

東山觀音佛祖回娘家南消東山分隊宣導防災

東山觀音佛祖回娘家南消東山分隊宣導防災

台南啟動歲末春安聯合防災願蛇年勞工永安康

台南啟動歲末春安聯合防災願蛇年勞工永安康

2025月津港燈節「月津四季」正式亮相啟燈

2025月津港燈節「月津四季」正式亮相啟燈

強化榮民之家防災量能南消第三大隊辦演練

強化榮民之家防災量能南消第三大隊辦演練

關鍵字：

蛇年南消鹽水月津港踩街防災

讀者迴響

熱門新聞

即／台南震後　00:10屏東三地門5.3地震

台灣南部00：10地牛翻身！多地區有感

楊梅休息站2死6傷　死傷名單曝

電動車超載自撞瞬間起火！目擊者哽咽還原現場

少見的強度！寒流暴跌溫溼雨變天探6°C

楊梅休息站自撞釀2死！駕駛火勢撲滅才被救出

楊梅休息站2死6傷！目擊者還原驚悚現場

台南多起地震　初判為21日餘震

百萬網紅千千返鄉「國道出車禍」！

小女友酒醉！渣男友和麻吉竟在學校操場3P

劉憲治中槍身亡相驗　妻子到場

30元買12元蔬菜找多少錢？　數學題難倒小學生：不是18元

畫面曝！苗栗家暴男強拉妻回家　火車乘客圍住保護她

寒流來襲全台凍3天！北部最低溫剩6度

楊梅休息站重大車禍　電動車自撞燃燒5人命危

更多

最夯影音

更多

#妡蔆 教粉絲們喊口號 #一粒 偷放空被抓包反應超可愛XD

楊梅休息站電動車超載「自撞起火」　目擊者：想救大人也來不及

謝盈萱尾牙抽走最大獎 Lulu崩潰「衝上台大鬧」XD

年前賠慘了！ 高雄婦騎車沒看路撞「移動豪宅」麥拉倫

楊梅休息站車禍畫面曝光　電動車自撞「全面燃燒」

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面