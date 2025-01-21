台南啟動歲末春安聯合防災　願蛇年勞工永安康

▲為強化南市職場安全健康，21日台南市政府及勞動部職業安全衛生署在「奇景光電樹谷二廠附屬棟幼兒園新建土建工程」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

邁入嶄新的一年，百業進入送舊迎新之際，然歲末及春安期間常因趕工而發生災害，為強化南市職場安全健康，21日台南市政府及勞動部職業安全衛生署在「奇景光電樹谷二廠附屬棟幼兒園新建土建工程」。

台南市勞工局局長王鑫基代表市長黃偉哲與勞動部職安署南區職安中心副主任林棓司等來賓共同啟動「春安聯合防災」儀式，並向台南市廣大的勞工朋友宣示職場安全「蛇」我其誰，象徵人人都是守護職場安全的關鍵，惟有在各自的崗位積極推動或做好落實職安，才能達成職場零災害，今日立法委員林俊憲服務處及立法委員陳亭妃服務處亦到場關心。

儀式期間奇景光電股份有限公司執行長吳炳昌致贈奇美博物館2025年度桌曆-英國國家藝廊珍藏展的12幅國寶級畫作，祝願台南市勞工朋友新的一年如畫作般璀璨豐盛平安健康；而華豐營造股份有限公司總經理陳逸欽亦致贈以雙蛇的發聲(ㄕ)，寓意著今年「事事如意」，願南市勞工朋友在新的年度工作上皆能事事如意，平安喜樂；勞工局局長王鑫基亦代表市長黃偉哲回贈安平媽祖平安餅，願大家一起守護平安。

市長黃偉哲表示，職場「零工安事件」一直是台南市的重要目標，年關將近，讓勞工平平安安歡喜迎新年，更是市府團隊責無旁貸的事。為強化歲末及春安期間南市職場安全健康，市府已結合勞動部，自2025年1月7日起針對轄內事業單位及工程加強勞動檢查，透過中央及地方政府合力把關，成為大台南最強力的安全防護網，守護歲末年終職場安全健康。

市長黃偉哲亦提到，今日擇定「奇景光電樹谷二廠附屬棟幼兒園新建土建工程」辦理啟動儀式有另一層涵義，不僅是象徵市府對營建工程職安的重視，同時，藉此肯定奇景光電股份有限公司對南市產業發展及社會責任的付出。

勞工局長王鑫基進一步表示，自1月7日啟動春安檢查以來，迄今已處分約30件，裁處金額約新台幣150萬，停工15處，但處分不是目的，雇主能確實改善，預防職災發生才是重點。在此呼籲各事業單位和勞工朋友，在即將歡慶新年之際，務必打起十二萬分精神預防職災，從機械設備的定期檢查、安全措施的落實，到工地現場的風險控管，每一個細節都不能忽視，更不要因求快、求便而疏忽自己的安全，期望各界齊努力，守護蛇年勞工永安康。