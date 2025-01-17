強化榮民之家防災量能　南消第三大隊辦組合訓練及自衛編組演練

▲南消三大隊在台南市七股區佳里榮民之家，辦理火災搶救組合訓練、自衛消防編組綜合演練，以提升場所災害應變能力，減少災害損失及確保避難弱者安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市七股區佳里榮民之家，為榮民養護安養機構，主要收容人員為高齡之避難弱勢者，災害發生時無法自行做避難動作，只能仰賴機構護理、照服人員協助逃生，為強化榮家應變能力，消防局第三救災救護大隊，辦理火災搶救組合訓練、自衛消防編組綜合演練，以提升場所災害應變能力，減少災害損失及確保避難弱者安全。

演練情境為2樓儲藏室起火，有大量濃煙冒出，榮家人員立即啓動自衛消防編組，進行通報119、初期滅火、避難引導疏散、安全防護、救護…等處置及清點人數，待消防局救災人車抵達現場後，由榮家防火管理人潘永福主任和消防指揮官交接火場及人員疏散資訊，而指揮官依相關資訊擬定作戰策略、消防人員入室安全管制(PAR回報)、架梯救援窗口待救者(搖籃式搬運法)、MAYDAY自救…等搶救作為。本次並重點演練RIC（Rapid Intervention Center）快速救援隊進行火場快速救援，考驗指揮系統與救災人員在災害現場的應變能力。模擬救災時同仁若遭遇緊急事件，快速救援隊可立即進入救援，保護消防同仁的救災安全。組訓過程模擬逼真、累積寶貴經驗。





第三大隊陳坤宗大隊長表示，榮家為避難弱勢，17日組合訓練，整合該場所自衛消防編組，協助消防人員熟悉迅速瞭解救援資訊，同時培養彼此間的默契，以利未來緊急狀況下的應對，可讓各榮家員工從操作中學習快速通報與初期滅火，並瞭解如何相互配合，以期災害發生時，能有效發揮減災作用。

消防局李明峯局長表示，消防局第三大隊會了解場所相關設備資訊及搶救動線，與榮家保持聯繫，落實預防管理，持續辦理相關訓練及搶救演練，強化救災安全及提升搶救效能。確保在災害發生時，需要快速而有效地分配有限的緊急資源。

市長黃偉哲表示，消防局不斷推動各項防減災措施，積極提升場所防災韌性，以期在災害來臨時將損害降到最低。此次在榮家辦理的組合訓練，是提升高齡照護安全的重要一步。未來，消防局將持續精進救災能力，共同建構安全的台南市，保障市民的生活安全與福祉。