2025月津港燈節「月津四季」正式亮相啟燈　黃偉哲邀賞鹽水風采

▲2025年月津港燈節於18日在台南市鹽水區月津港周邊浪漫登場，18日晚上開幕啟燈儀式由市長黃偉哲親自主持，與現場市民一起揭開序幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年月津港燈節於18日在台南市鹽水區月津港周邊浪漫登場，預計將展出至2月16日，2025年燈節以「光的年輪」為主題，並規劃藝術燈區、巷弄燈區、月津超新星燈區、公19口袋公園燈區等四大展區，總計66件作品，帶給全國民眾無與倫比的視覺饗宴。

18日晚上開幕啟燈儀式由市長黃偉哲親自主持，與現場市民、來賓共同為「2025月津港燈節」揭開序幕。市議員沈家鳳、蔡育輝與王宣貿也到場共襄盛舉。





市長黃偉哲表示，月津港燈節被譽為「臺灣最美水岸藝術燈節」，是臺南極具代表性的文化節慶活動，已超過300個藝術團隊參與，成為許多新銳藝術家嶄露鋒芒的重要平臺，每年也都吸引數十萬遊客造訪鹽水，累積至今已突破8百萬人次。





黃偉哲指出，隨著月津港燈節的成功，市府團隊也逐年爭取經費配合進行各項景觀升級，建構城鎮整體藝術風貌，邀請國內外朋友一起來參觀欣賞，共同感受這場精彩的光影盛宴，度過浪漫鹽水時光。



文化局表示，除了精彩的開幕演出，今年月津港燈節作品也相當具有可看性，藝術燈區有「無盡光輪」、「光-輪月」、「時光機裡的植物園」等多件藝術結合科技的作品，以及「月津超新星」展區「懷舊膨脹」、「追光」、「地域籤詩」等具有實驗性、趣味性的徵件作品；巷弄展區內則有「巷弄。糖光」、「月時獸」、「點亮‧時光」等，緊扣「時光」主題創作。另今年特別在公19口袋公園燈區，依現地環境設置 4 件植物意象的「榮光幻花」，作品融合街道家具功能，邀請民眾駐足停留，感受全新公園樣貌。





文化局說明，「月津港燈節」以其藝術性享譽全國，今年燈節展期從1月18日到2月16日，為期共30天。歡迎全國民眾前來共襄盛舉，共同歡度農曆新年、情人節、元宵節等各大佳節，一起迎接嶄新的一年。更多詳情請上月津港燈節網站或粉絲專頁查詢。



18日晚上開幕展演邀請Luxy Boyz以《光的年輪-時空鏡面人》點亮月津港燈節，並搭配阿美族創作型歌手「舒米恩」及美聲組合「晨悠」精彩獻唱，帶來〈誰家的花開了〉、〈夏天的風〉、〈十年〉、〈雪落下的聲音〉等歌曲，別出心裁的水上舞臺聲光效果十足，帶領大家走進月津四季，沉醉在視聽覺的美好饗宴。