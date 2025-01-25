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雲林消防指揮中心多項創　助提升消防救災量能

▲縣長張麗善對消防局指揮中心精進設備全國首創亮眼成果，表達高度讚賞。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲縣長張麗善對消防局指揮中心精進設備全國首創亮眼成果，表達高度讚賞。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林縣消防局指揮中心在縣長張麗善大力支持下，局長林文山推動多項全國首創的消防設備升級與創新研發，包括先進無線電設備全面升級、自主微波網路提升韌性防災、創新研發多項全國唯一技術。縣長張麗善對消防局指揮中心精進設備全國首創亮眼成果，表達高度讚賞。

縣長張麗善表示，雲林縣消防局救災救護指揮中心，受理火災、救護、災害搶救、為民服務等每天約240件，指揮中心是消防工作第一線，肩負著緊急救援重責大任，無論白天黑夜、風雨無阻，秉持專業、堅守崗位，是全縣平安的基石。

▲縣長張麗善對消防局指揮中心精進設備全國首創亮眼成果，表達高度讚賞。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲縣長張麗善對消防局指揮中心精進設備全國首創亮眼成果，表達高度讚賞。（圖／記者王悉宇翻攝）

指揮中心藉縣長視察報告近年來亮眼成果，包含「先進無線電設備全面升級」2022年，首創消防車配置第二部救災專用車裝台無線電。2023年，全面導入MANDOWN求救功能及第三部求救專用無線電，並設置10個網路型無線電中繼輔助站。2024年，普及化網路型無線電中繼輔助站於各鄉鎮市，實現全國唯一的無線電派遣台全面數位化。

「自主微波網路提升韌性防災」完成消防局本部與各分隊的自主微波網路聯網，自架網站並編寫線路監控程式，確保在中華電信網路故障時，仍可維持救援任務派遣與通訊作業；「創新研發多項全國唯一技術」無線電無線發話器、求救聯網裝置、工業區監控設備、視訊網路電話。
 
縣長張麗善指出，雲林縣政府透過不斷籌資經費提升所有消防設施設備，尤其汰換老舊無線電設施，提升到最新穎數位型無線電，使警消跟義消人員在衝鋒陷陣時，能運用更高科技工具清楚明確判斷，維護自身也保障鄉親生命安全，張麗善強調縣府將持續全力支持消防局的創新與發展。

雲林縣消防局長林文山感謝縣長這幾年對消防同仁照顧，包含建置相當科技智慧化指揮中心、給予五名護理師受理派遣，助雲林縣到院前OHCA存活率提升。此外，雲林縣手提無線電全部汰換改成數位式，使消防同仁救災通訊無死角、建置基地台與中繼站，總計投入5100萬。全台只有雲林縣有求救專用頻道、微波網路。鑑於先前發生過有線線路出問題，造成119跟110全部中斷情形，消防局希望藉由微波網路建置，確保通訊不中斷，保障縣民生命安全。

▲縣長張麗善對消防局指揮中心精進設備全國首創亮眼成果，表達高度讚賞。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林縣政府透過不斷籌資經費提升所有消防設施設備，尤其汰換老舊無線電設施，提升到最新穎數位型無線電，。（圖／記者王悉宇翻攝）

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