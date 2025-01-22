東山觀音佛祖回娘家　南消東山分隊宣導防災祈平安

▲台南市消防局第一大隊東山分隊，22日於東山區碧軒寺大廟廣場實施春節期間擴大防火宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第一大隊東山分隊，22日於東山區碧軒寺大廟廣場實施春節期間擴大防火宣導，針對居家住警器、禁止田野引火、合法爆竹煙火、逾期瓦斯鋼瓶、一氧化碳防範、用火用電安全、爐火烹調人離火熄、義消招募等主題讓民眾了解，參與活動者亦可獲宣導禮物，其中自製宣導氣球更增添民眾與小朋友歡樂氣氛。

相傳，道光24年(1844)火山碧雲寺因兵燹而遭毀，東山先民遵從佛祖的指示，迎請「正二媽」至東山搭建便房安奉，後東山區境16村和鄰近的白河區4里等庄民共同興建「碧軒寺」，並視碧雲寺為「祖家」，此後，每年農曆12月23日必恭送佛祖上山，返回碧雲寺過年，待過年後的正月10日，再舉行隆重的返駕大典，此即有名的「東山迎佛祖」。依東山碧軒寺啟建於1844年的時間推算，此項「東山迎佛祖」有150年以上的歷史。

消防局局長李明峯表示，過年期間家家戶戶圍爐團圓，需留意用火用電，天氣依然寒冷民眾家中容易緊閉門窗，使用熱水器及瓦斯爐等器具，應特別注意環境通風狀況，防範一氧化碳中毒。

市長黃偉哲亦表示，春節即將到來，消防人員仍堅守崗位，加強火災預防及災害搶救整備，守護民眾財產安全，請市民朋友居安思危，防患未然，幸福平安過好年。