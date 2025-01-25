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台南藍軍送大批物資到地震災區　800份碗棵讓災民暖胃又暖心

▲台南市議會國民黨團25日特別進入災區送大批物資，黨團每位議員更慷慨解囊捐款做愛心，買了800份碗棵，希望在災區的鄉親吃了能暖胃與暖心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市議會國民黨團25日特別進入災區送大批物資，黨團每位議員更慷慨解囊捐款做愛心，買了800份碗棵，希望在災區的鄉親吃了能暖胃與暖心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

0121地震至今餘震不斷，台南市議會國民黨團25日特別進入災區送大批物資，黨團每位議員更慷慨解囊捐款做愛心，買了800份碗棵，希望在災區的鄉親吃了能暖胃與暖心，期待能過個好年，更希望家園能順利重建。

▲台南市議會國民黨團25日特別進入災區送大批物資，黨團每位議員更慷慨解囊捐款做愛心，買了800份碗棵，希望在災區的鄉親吃了能暖胃與暖心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市議會國民黨團書記長林燕祝議員表示，台南是賴清德總統本命區，既然賴總統置鄉親不顧，為協助災民，國民黨團除站出來登高一呼，幫鄉親募款重建家園，更帶著愛心人士捐贈災民最需要的2千碗泡麵、罐頭等民生物資，讓沒水沒電的災民能克難果腹，還特別準備碗粿，為災民們祈福，希望大家能過個好年！

▲台南市議會國民黨團25日特別進入災區送大批物資，黨團每位議員更慷慨解囊捐款做愛心，買了800份碗棵，希望在災區的鄉親吃了能暖胃與暖心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

林燕祝偕同李中岑、蔡宗豪、尤榮智、許至椿等議員與無黨籍穎艾達利議員進入災區表示，鄉親一聽到國民黨團要送愛到災區，猛揮營造公司、永康天公廟武龍宮、49五金百貨、永康慈母宮愛心會都一同共襄盛舉，所以25日特別帶著泡麵、500罐鯖魚罐頭、平安水、500個肉包，進入災區幫鄉親加油打氣，黨團再次感謝黃偉哲市長團隊積極協助災民，不論是發放慰問金、房屋危損鑑定，也別忘了調整重建及改建經費的提高，更感謝各界愛心人士出錢出力幫助災民，看到無家可歸的阿公阿嬤悲傷的眼神，他們真的不捨。

▲台南市議會國民黨團25日特別進入災區送大批物資，黨團每位議員更慷慨解囊捐款做愛心，買了800份碗棵，希望在災區的鄉親吃了能暖胃與暖心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

國民黨團表示，近期超級寒流即將來襲，玉井、楠西和南化位於山區，更讓人感受到寒風刺骨，鄉親們暫時屈居於活動中心等地，請台南市府能為他們做好保暖工作，農曆春節是闔家大團圓的日子，黨團每位議員更慷慨解囊捐款做愛心，買了800份碗棵，希望在災區的鄉親吃了能暖胃與暖心，期待能過個好年，更希望家園能順利重建。

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