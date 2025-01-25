台南義消玉井中隊捐贈裝備器材　助南消山林滅火效能更周全

▲台南市消防局第二救災救護大隊，25日上午於玉井分隊舉辦「義消玉井中隊捐贈山林裝備器材儀式」，消防局由二大隊長王騰毅代表受贈並回贈感謝狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升警義消出勤山林火災搶救效益，台南市消防局第二救災救護大隊，25日上午於玉井分隊舉辦「義消玉井中隊捐贈山林裝備器材儀式」，消防局由二大隊長王騰毅代表受贈並回贈感謝狀，現場邀集地方仕紳、警義消共襄盛舉。

本次義消玉井中隊共捐贈3項裝備器材，其推手為義消陳中隊長志雄。陳中隊長本身為玉井在地廣告設計公司負責人，加入義消迄今37年為家鄉盡心盡力，曾參與過梅嶺車禍、高雄氣爆及維冠大樓救災，更獲得義消最高榮譽鳳凰獎楷模。

日前玉井分隊增撥1輛小型水霧車供山林火警救災使用，囿於停車空間有限，只能停駐於戶外，玉井義消中隊顧問團聽聞此事，立即捐贈移動式停車棚，以延長車輛使用壽命。另一併捐贈背負式滅火機及勤務隊服，以提升救災效能。

消防局局長李明峯表示，政府資源有限，但民力無窮，打造安居樂業的幸福城市除了公部門的努力付出以外，同時也需要義消志工協助付出！在此感謝消防局各義消單位，在各方面行善義舉及回饋地方不遺餘力，傳遞正面能量給台灣社會。

二大隊長王騰毅表示，感謝義消玉井中隊暨顧問團慷慨捐贈，警義消人員面對多變環境執行救災之勤務，尤在山區幅員廣闊且搶救耗費時力情境下，藉由此批器材提升救災效能，亦提升警消同仁工作士氣。最後，過年期間前往祭祖掃墓，為減少火災風險，在此呼籲以無煙、環保的祭祖方式，如獻花、默哀、撰寫追思文字等，來表緬懷。