2025台南最夯走春限定活動！　台南藍晒圖「蛇來晒趣晒好運」市集登場

▲台南藍晒圖文創園區在今年農曆新年期間（初一至初五）推出限定活動「蛇來晒趣晒好運新春開運市集」，結合命理文化與文創商品，歡迎來走春。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南藍晒圖文創園區在今年農曆新年期間（初一至初五）推出限定活動「蛇來晒趣晒好運新春開運市集」，結合命理文化與文創商品，讓來訪的民眾能在充滿創意與驚喜的氛圍中，展開新的1年。

本次市集結合「火、土、風、水」四大元素帳篷，每個帳篷都展現不同的開運特色——火元素象徵事業開運，土元素主打財運提升，風元素幫助化解人生瓶頸，水元素則為愛情桃花帶來滿滿助力。園區特別邀請了20位國內外命理大師，包括塔羅占卜、八字命理、星座占星及北歐符文專家，現場為民眾解讀新年運勢。

現場還設有充滿創意與文化氛圍的開運小物市集，展售由設計師打造的限量商品，如紅包袋、手鍊與開運飾品，滿足不同族群的需求。民眾更能憑當天於園區店家或市集的消費單據，享有100元命理測算折抵優惠，讓走春更有價值。

活動期間，還有新春精彩表演與國寶大師藝術展覽，增添年節氣氛。不論是想迎接新春好運，還是和家人好友一起感受台南的文化魅力，藍晒圖文創園區都將成為不可錯過的走春首選。