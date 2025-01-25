台南強震重創古蹟群損失逾2500萬　文化局勘災啟修復計畫

▲0121震災楠西區鹿陶洋江家古厝建築群受損嚴重以外，鄰近的玉井區噍吧哖紀念園區也受震災影響，山上花園水道博物館等園區還能正常營運，春節歡迎遊客前往踏青迎春。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

0121強震，對擁有眾多古蹟歷史建築的台南市，造成不少災情，經過初步估算，損失超過2500萬元，文化局統計，災損多集中在山區一帶，24日晚間山區又發生強震，文化局代理局長林韋旭25日上午前往山區視察災情。

文化局代理局長林韋旭發現除楠西區鹿陶洋江家古厝建築群受損嚴重以外，鄰近的玉井區噍吧哖紀念園區也受震災影響，傳統建築的稻殼泥土牆出現龜裂破損，林韋旭指出，經過檢視，雖然有災損，但山區沿線包括化石園區、山上花園水道博物館等園區都還能正常營運，春節假期已至，歡迎遊客還是可以前往踏青迎春。

文化局代理局長林韋旭指出，黃偉哲市長在震災後就責成文化局調查並規畫相關修復作業，由於台南山區已經有一甲子沒有發生大型地震，這次地震，也讓老一輩居民想起當年白河地震的可怕場景，而前幾天的強震，已經對山區不少建築基礎受到影響，很擔心昨夜的強震再度造成損失，所幸第一時間各地回報沒有新增災情，但為了確認現場狀況，一早就安排前往山區了解狀況，並了解善後進度。

經過實地勘查，除了江家古厝建築群多處毀損外，位於玉井糖廠內的噍吧哖紀念園區因為建築相當有歷史，在強震侵襲下，不少牆壁出現龜裂現象，露出內部傳統建材，由於有部分已經有安全疑慮，園區除了先做緊急封閉外，也已經列冊爭取修復補助；統計除了江家古厝外，包括山上花園水道博物館及左鎮化石園區，因為距離震央比較近，也傳出災損，不過並沒有影響正常營運，將造冊爭取中央協助，盡速完成修復作業。