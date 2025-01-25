台南左鎮噶瑪噶居寺佛祖請吃飯　街友、身障、弱勢團圓吃尾牙

▲台南左鎮噶瑪噶居寺每年農曆歲末大事「佛祖請吃飯 扶弱濟貧」慈善活動，25日於噶居寺入口停車廣場舉辦，總計宴請1200人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由發心守護街友開始，到擴及老殘、兒少及偏遠山區家庭等弱勢者，台南左鎮噶瑪噶居寺每年農曆歲末大事「佛祖請吃飯 扶弱濟貧」慈善活動，自2015年開辦，其間疫情停辦3年外，前後10個年頭持續辦理。

今年選在農曆年假首日的25日於噶居寺入口停車廣場舉辦，以豐盛菜色款待左鎮等山區低收入戶、台南市街友、身障福利團體、社區弱勢兒少、教養機構等弱勢朋友，總計宴請1200人，每人並將發放3000元福田紅包，與眾人提前團圓圍爐尾牙。

每年歲末冬寒，左鎮噶居寺都會以「佛祖請吃飯」名義，於台南市各知名餐廳舉辦餐宴，邀請弱勢朋友踏入宴會廳堂享用豐盛餐食，洛本天津仁波切也會到場發放紅包，祝福大家在新的一年平平安安；豐盛溫暖的餐點與上師的加持，儼然成為弱勢朋友為自己加油打氣的重要心理支柱，而每張發光的臉龐與開心的笑容，也成為支持佛祖請吃飯活動一辦多年的重要動力，即使疫情爆發期間需避免群聚暫停，仍權宜改為贈送生活醫療包，以行動付出關懷。

今年佛祖請吃飯對象包括左鎮、玉井、楠西、南化等四個山區低收入戶，台南市街友、兒少關懷據點及社服中心列案弱勢家庭、台南市脊髓損傷協會、南瀛脊髓關懷協會、聽障者運動協會、腦性麻痺之友會、聾啞福利協會、聽障勵進協會、聲暉協會、慈惠教養院等弱勢朋友，除聘請名家主持準備豐盛餐食，也邀噶瑪寺戒癮協進會協助播放心靈樂章，帶給參加者耳目清新感受；會場並貼心為坐輪椅者準備加大座位餐桌及提供手語翻譯，讓所有參加者藉由寒冬圍爐感受家的溫暖。

洛本天津仁波切表示，近年物價持續飈漲，加上疫情、地震等天災影響各行各業與社會環境，使弱勢者更為弱勢，更需要各界關心。本次活動非富有而佈施，而是見他人苦為己苦而行善。今年「佛祖請吃飯｣慈善公益活動克服諸多困難依例舉辦，感謝各金剛昆仲共同圓滿此無私送暖行動，讓弱勢者沐浴佛光，也祈願這一頓飯有如無量甘露食，恆潤眾人的心腸，猶如為大家點上一盞心燈，傳遞暖意關懷，讓街友身心安頓充滿希望、身體殘損者減少病痛折磨、弱勢家庭逐漸脫貧入佳境，眾人均受益。