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斥資5億！台17線臨安橋完工通車　黃偉哲：歡迎到台南走春

▲▼臨安橋改建工程完工，24日開放通車，黃偉哲到場視察，並邀民眾到台南走春。（圖／台南市政府提供）

▲臨安橋改建工程完工，24日開放通車，黃偉哲到場視察，邀民眾到台南走春。（圖／台南市政府提供，下同）

記者吳佩蓁／台南報導

台南市台17線通往安平區、中西區的主要幹道臨安橋，經橋樑檢測評估為劣化老舊，被認定為危橋，2023年9月開始進行改建工程，斥資5億、歷時1年多，橋梁主體工程終於完工，並於24日下午開放通車。市長黃偉哲24日視察臨安橋開放前的整備工作，並感謝工作團隊戮力達標，讓新的臨安橋趕在農曆春節前開放通車，方便大家到台南旅遊走春。

▲▼臨安橋改建工程完工，24日開放通車，黃偉哲到場視察，並邀民眾到台南走春。（圖／台南市政府提供）

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黃偉哲表示，臨安橋使用逾36年，又是來往安平區、中西區的重要道路，平常車流量相當大，顧及通行安全，歷經896工作天，終於在今年春節前以新面貌迎接返鄉及春遊的民眾。臨安橋抬高通車後，橋上通行舒適安全、橋下打通運河遊船瓶頸路段後，將延伸至中國城碼頭，使安平舊城區與中國城、沙卡里巴，能以水路運輸連結，重現安平運河百年風華，觀光及安全更升級，成為台南市的一大亮點建設。

▲▼臨安橋改建工程完工，24日開放通車，黃偉哲到場視察，並邀民眾到台南走春。（圖／台南市政府提供）

工務局指出，台17線臨安橋為安平、中西區主要幹道橋梁，2013年經橋梁檢測為危橋，帽梁開裂恐有落橋危險，且現況橋梁底過低，影響安平運河遊船通行河程，經市府向中央爭取經費，交通部全額約5億元經費的補助，於2023年9月封閉舊橋後進行改建工程。改建後橋長總長(含引道)約200公尺，寬度32.4公尺，配置單向各2車道＋2機慢車道及人行道，並增設左轉專用車道。

▲▼臨安橋改建工程完工，24日開放通車，黃偉哲到場視察，並邀民眾到台南走春。（圖／台南市政府提供）

工務局強調，臨安橋新橋開放通車後，同時封閉臨時通行便橋，車輛將改道至新橋通行。此外，新橋的人行道尚未完工無法通行，欲行走人行道過橋的民眾，仍先行走臨時便橋的人行道，工務局會做好相關引導指示以供民眾周知，並安排義交人員全天24小時於道路路口指揮交通，降低對交通的衝擊。請民眾行駛經過臨安橋新橋時，放慢車速，以維交通安全。春節假期結束後，將進行臨時便橋拆除作業及護岸復舊工作。

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