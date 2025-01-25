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川普政府首派軍機「將遣返5000非法移民」！ 　被墨西哥拒絕降落

▲▼ 美墨邊境。（圖／路透）

▲ 白宮22日宣布，川普下令增派1500名軍人至美墨邊境。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國新任總統川普誓言打擊非法移民，24日首度派出C-17軍用運輸機，遣返被拘留的移民。依照川普命令，五角大廈也正準備向美墨邊境增派兵力，可能包括陸軍精英部隊第82空降師。

美國官員向《路透》透露，2架美國軍用機各載著約80名移民，從美國飛往瓜地馬拉。國務院表示，「瓜地馬拉和美國致力於杜絕非法移民並加強邊境安全，從今天的2個航班開始」。

不過NBC披露，其中一架飛機原先要求在墨西哥降落，但墨西哥拒絕批准，才改為飛往瓜地馬拉，國務院、五角大廈及墨西哥外交部對此尚未回應。

美國軍用機過去也曾用來載人，從一個國家轉移至另一國，例如2021年美國撤軍阿富汗期間。但官員指出，24日是美國近年來首次使用軍用機遣返移民。

川普上任第一天就針對南部邊境非法移民宣布國家緊急狀態，下令美軍協助確保邊境安全，禁止提供庇護，並限制在美國出生的兒童取的公民身分，行政命令也指示五角大廈盡可能派遣越多部隊，以取得「對美國南部邊境全面作戰控制」。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）在X證實，「遣返航班已經啟動」。五角大廈此前說明，美軍將派軍機遣返美國當局在德州厄爾巴索（El Paso）及加州聖地牙哥等地驅逐的5000名移民。

川普政府本周稍早宣布，美軍將向墨西哥邊境增派1500名現役軍人。而官員告訴《路透》，軍方正準備最快下周向墨西哥邊境派遣第二波兵力，人數可能達到千人，其中可能包括第82空降師，不過目前尚未拍板。第82空降師通常負責應對全球危機，此次派往美墨邊境的任務屬於非典型部署。

《路透》此前披露，川普政府針對逐步派遣上萬名士兵進行非正式討論，不過最終數字尚未確定，將取決於多項因素，包括對戰備狀態的影響。而川普第一任期內曾動員5200名士兵保衛邊境，前總統拜登任期內也曾在邊境部署現役部隊。

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