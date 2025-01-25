若川普2020年勝選　普丁：烏俄戰爭可能不會發生

▲普丁表示，如果川普2020年仍執政，或許可以避免烏克蘭戰爭。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁24日表示，如果美國總統川普2020年仍執政，或許可以避免烏克蘭戰爭，而他現在已經準備好與川普進行對話。

根據CNN報導，普丁（Vladimir Putin）接受電視台訪問時表示，「我不得不同意川普（Donald Trump）的說法，如果他2020年的『勝選』沒有被『竊取』的話，那麼或許2022年爆發的烏克蘭危機就不會發生。」

普丁指出，川普是一個聰明且務實的人，「我很難想像會有任何損害美國經濟的決定在他的領導下做出。」同時，他也強調，俄羅斯始終願意和美方進行對話，「至於談判問題，我們一直說，也想再次強調，我們隨時準備就烏克蘭問題進行談判。」

川普過去曾表示，他能在一天內結束烏克蘭戰爭，如今他卻給烏克蘭及俄羅斯特使凱洛格（Keith Kellogg）100天來尋找解決方案；目前，新政府尚未公佈任何具體計畫來實現烏克蘭的和平。

川普23日向記者說，「我認為俄羅斯應該想要達成協議，也許他們想要達成協議。我聽說普丁希望見我，我們會盡快見面，我會立刻見他，只要我們一天不見面，士兵們就會在戰場上喪命。」