驚險過關！美參議院表決國防部長提名　「勉強通過」赫格塞斯任命

▲美國總統川普提名赫格塞斯擔任國防部長。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國參議院於當地時間24日就國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）人事提名進行表決，原本投票結果為50比50，最終由副總統范斯投下關鍵票，才使赫格塞斯的提名得以通過。儘管赫格塞斯面臨性侵指控、公開酗酒及退伍軍人組織財務管理不善等質疑，他仍成功克服爭議，成為川普政府的國防部長，顯示川普在共和黨內的影響力。

根據《美聯社》，赫格塞斯的提名過程充滿爭議，尤其是有關他在共和黨會議上，面臨性侵、家暴第二任妻子等指控，引發多方強烈反對。對此，他否認所有指控，並表示將專注於軍事現代化且承諾不會在工作期間飲酒。

不過，部分共和黨參議員仍對其品行存疑，包括參議員麥康諾（Mitch McConnell）、穆爾科斯基（Lisa Murkowski）及柯林斯（Susan Collins）等3人皆投下反對票，認為他的行為與國防部長應有的標準相去甚遠。

▲美國副總統范斯在參議院投下關鍵的一票，確認由赫格塞斯擔任川普所提名的國防部長。（圖／達志影像／美聯社）

然而，共和黨多數黨領袖圖恩（John Thune）強調赫格塞斯的軍旅背景，認為他曾為在伊拉克及阿富汗服役的退役軍官將帶來「戰士視角」，重塑五角大廈文化，承諾專注於軍事作戰，且他批評目前的多元、平等與包容政策為「覺醒文化」（woke culture）。

川普對於國防部長赫格塞斯人事提名案的結果感到滿意，同時指責投下反對票的共和黨籍議員，尤其是麥康諾，稱其「一貫是反對票」，表示對於他投下反對票並不感到意外。

赫格塞斯的提名也讓參議院內部出現分歧。這是美國歷史上第2次需要由副總統出面介入內閣提名人事案投票，顯示參議院在任命上的爭議性與分歧。

赫格塞斯在提名過程中引發的爭議，也反映出川普政府新任期內的政策取向。美國國防部目前面臨領導層改組，赫格塞斯將接管一個擁有超過210萬名軍人和78萬名文職人員的龐大機構，年度預算高達8500億美元。