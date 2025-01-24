蛇麼攏毋驚迎接小龍年　南消西港消防隊推廣宅式火災警報器

▲台南市消防局第三大隊西港消防分隊，利用新春前夕，至西港區衛生所及圖書館等地辦理防火宣導快閃活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第三大隊西港消防分隊，利用新春前夕，至西港區衛生所及圖書館等地辦理防火宣導快閃活動，讓民眾除接種疫苗、上圖書館外，還能提升消防常識與申請住宅式火災警報器。

西港消防隊人員以快閃為構思，出沒各公共活動場所。以新配置之消防車為背景擺攤，吸引民眾目光，並宣導消防安全知識，鼓勵民眾申請或自行添購住警器，遠離火蛇，蛇年新春蛇麼攏毋驚，蛇麼攏平安。

第三大隊陳坤宗大隊長提醒，近期全臺住宅火警頻傳，且多發生於深夜之火警，最易造成人命傷亡，住宅式火災警報器能偵測周遭的起火點並發出聲響警示，協助民眾及早發現，即時進行逃生或撲滅火源，防止火勢擴大釀成火災，且住宅式火災警報器具有價格便宜、設置方便等優點，是民眾簡單打造宜居環境的好幫手。

消防局李明峯局長表示，過年期間是家人相聚的時光，呼籲民眾留意各項防火防災小秘訣：在家中煮食或吸煙應做到「人離火熄」的安全原則；不過載使用延長線或拔除不需使用的電器插頭；春節期間燃放爆竹煙火應注意安全並限施放有合格標章之爆竹煙火；居家燃氣熱水器應正確安裝於室外通風處，室內燃煮行為也應保持適當通風，避免一氧化碳中毒情事發生，多一分注意，就能讓大家歡度多一分安全的春節假期。





黃偉哲市長期許民眾不分平時或過年過節應都能夠共同的落實防災工作，方能減少災害的發生及減少生命及財產的損失，更祝福大台南家戶平安、蛇來運轉。