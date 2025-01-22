提升消防安全　南消五大隊大型購物廣場消防踏勘

▲台南市消防局第五大隊於22日上午10時率領所轄復興、大灣、永康及鹽行及特搜分隊，前往家樂福中華店進行踏勘。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

有鑑於新春期間大型購物廣場人潮眾多，防火安全的重要性更顯突出。為保障民眾財產安全及強化消防人員大型賣場搶救能力，台南市消防局第五大隊於22日上午10時率領所轄復興、大灣、永康及鹽行及特搜分隊，前往家樂福中華店進行踏勘。

此次由家樂福中華店防火管理人，帶領消防人員進行動線的踏勘，除了增進場所內消防安全外，對於消防人員熟悉該場所的救災及疏散動線也有了更進一步的幫忙。並模擬火災發生後的疏散與救援情境。確保在突發狀況下能迅速應變，降低生命財產損失。

市長黃偉哲表示，春節將近，國人依習俗常在歲末年終進行採買年貨，消防局辦理春節期間加強火災搶救整備踏勘演練，守護市民生命財產安全就是要讓市民過平安快樂的春節也呼籲市民年節期間注意用火用電安全、平平安安過好年。預祝大家開春有喜、整年豐足。

消防局局長李明峯表示，此類大型賣場在火災發生時容易濃煙密佈、蓄積高溫、致使民眾逃生不易且搶救困難，唯有加強宣導民眾提升用火用電安全以及強化賣場於發生時之自主應變能力，並藉由定期辦理組合訓練來加強搶救效能，才能確保民眾、消防人員安全。