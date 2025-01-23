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彰化惡火「奪2命」母女還在救！初判起火原因出爐　檢將相驗遺體

記者閔文昱／綜合報導 

彰化市全福街今（23日）清晨傳出住宅火警，一家五口受困，釀成2死3傷慘劇，其中28歲的父親鐘男、與3歲的兒子送醫搶救後雙雙宣告不治，而母親徐女(34歲)與7個月大的女兒則仍在搶救中，僅有住在4樓的徐女胞弟(32歲)輕微嗆傷，沒有生命危險。彰化縣消防局研判，此次事故疑似是電線短路起火燃燒所致。

警消今晨4時41分許接獲通報，全福街一處民宅發生大火，立即出動15輛消防車、6輛救護車和46名消防人員前往現場搶救，抵達時火舌已從一樓竄出，現場濃煙密布。警消進一步搜救後，於4樓救出輕微嗆傷的徐男，並在2樓處發現鐘男一家4口，當時4人均已嚴重嗆傷、無呼吸心跳。

▲▼彰化惡火，1家5口2大2小無呼吸心跳。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化惡火釀成1家5口2死3傷慘劇。（圖／記者唐詠絮翻攝）

經送醫搶救後，爸爸鐘男搶救30分鐘後宣告不治；媽媽徐女在急救後恢復生命跡象，但昏迷指數僅有3分，現在仍在外科加護病房，血壓不穩定；3歲的兒子鐘小弟搶救41分鐘後仍未恢復心跳，宣告急救無效死亡；另僅有7個月大的小女嬰在搶救24分鐘後恢復自主心跳，但昏迷指數3分，轉送兒童加護病房持續搶救。

彰化縣消防局指出，起火點在一樓，研判是電線短路起火燃燒，由於一樓堆滿雜物，造成逃生困難。台灣彰化地方檢察署已指派檢察官相驗遺體，並將持續偵查火災起因。彰化縣長王惠美也前往醫院探視傷者，並表示縣府將全力提供必要協助。

▲▼彰化民宅火警，父子雙亡。（圖／翻攝里長臉書）

▲父子雙亡。（圖／翻攝里長臉書）

據了解，屋主徐女是國小代課老師，與兒子、女兒、女婿、孫子、孫女，6人住在一起，鄰居指出，今清晨火災時沒看到徐女，一問才知道去日本玩，並說徐女的女兒很有禮貌，平常倒垃圾或出門時遇到都會打招呼、聊天，孫子很聰明可愛，都會跟著媽媽一起出來倒垃圾，看到她也會笑咪咪的叫她阿婆、跟她玩。鄰居說，遇到這種事情真的很難過，希望傷者早日康復。

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