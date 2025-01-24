盧崑福協調跨局處共識　台南消防、警政單位旁空地設臨時停車場

▲台南市議員盧崑福召集交通局、工務局等單位會勘，採用最省錢方式設置60個停車格，這處臨時停車場不僅解決洽公民眾停車問題，春節假期也讓民眾能有停車空間。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局、第四警分局育平派出所旁一塊閒置多年的機關用地，平日雜草叢生，空間未能善加利用，市議員盧崑福去年底召集交通局、工務局等單位會勘，採用最省錢方式設置60個停車格，這處臨時停車場不僅解決洽公民眾停車問題，農曆春節假期也讓民眾能有停車空間。

台南市交通局23日公布春節期間停車收費方式，59處委託民營停車場全年無休照常收費，其餘公有路邊、路外停車格位，1月28日至1月31日期間暫停收費。委外拖吊則配合警察局進行交通障礙排除，中北、南區、永康區、東區、新營拖吊場及車輛保管場、隆田車輛保管場均維持24小時服務。

這處新設臨時停車場位於安平區永華路二段、育平路交叉路口的西北側，西邊緊鄰台南市消防局局本部，北邊是第四警分局育平派出所，地目是台南市機關用地。市議員盧崑福接獲陳情，這塊泥土空地長期沒有整理，地面布滿坑洞，平日僅能停放車輛底盤較高的消防救災車輛，空間無法充分利用，相當可惜。

市議員盧崑福日前召集交通局、工務局、消防局、警察局做跨局處會勘，眾人認為該空地雜草叢生，且近幾年登革熱疫情頻傳，恐孳生病媒蚊，同意設置臨時停車場。該案由交通局主導並規劃停車格，工務局提供刨除料瀝清，消防局提供工程費。這處臨時停車場共有60個停車格，目前免費試停，農曆春節假期過後才開始收費。

盧崑福表示，若遇到消防局召開局務會報，消防公務車總是停滿局本部周邊路邊停車格，育平派出所2樓是第四警分局交通分隊，派出所旁還有育平郵局，這處臨時停車場啟用後，不僅解決洽公民眾的停車問題，也能改善周邊大樓停車空間一位難求的問題。