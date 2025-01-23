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快訊／超巨大吉伊卡哇降臨高雄！造型搶先曝　週六5選手領軍入港

記者賴文萱、許宥孺／高雄報導

高雄市政府今年邀請日本人氣IP「吉伊卡哇（Chiikawa）」擔任「2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」主角，許多民眾紛紛期待在燈會一睹吉伊卡哇的可愛模樣。吉伊卡哇氣球裝置今晚在17號碼頭進行試充，巨大化的模樣搶先曝光，立刻在網路掀起話題。

▲▼超巨大吉伊卡哇降臨高雄！造型搶先曝光　週六5選手領軍入港 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲吉伊卡哇氣球裝置今晚試充。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼超巨大吉伊卡哇降臨高雄！造型搶先曝光　週六5選手領軍入港 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼超巨大吉伊卡哇降臨高雄！造型搶先曝光。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼超巨大吉伊卡哇降臨高雄！造型搶先曝光　週六5選手領軍入港 。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄燈會今年找來吉伊卡哇擔任主角，今晚在17號碼頭進行吉伊卡哇及小八氣球裝置試充，確認沒問題後就洩氣，等待本週六1月25日下午兩點正式入港，屆時在海風廣場將舉辦盛大的歡迎儀式。

▲▼吉伊卡哇將降臨高雄愛河灣 。（圖／高市府提供）

▲吉伊卡哇週六將降臨高雄愛河灣。（圖／高市府提供）

吉伊卡哇入港活動安排5位運動明星，包括奧運射擊國手「吳佳穎」、台鋼雄鷹金牌投手「陳柏清」、自由車粉紅小鋼炮「黃亭茵」、奧運舉重國手「高展宏」及健力國手「謝宗庭」，5位優秀的選手搭乘超跑遊艇，直接領軍吉伊卡哇入港。

此外，活動也邀請告五人擔任代言人，歡迎大朋友小朋友1月25號下午兩點來愛河灣，來迎接這一次冬日遊樂園的最佳主角。

另外，市府也有規劃吉伊卡哇快閃店，並邀請正版的授權商下來，還有開發高雄的活動限量商品，周邊也有碼頭樂園、各項親子藝文表演與美食市集等，有吃又有拿，歡迎大家1月25號所有的吉友共同在愛河灣大集合。

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