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已救7萬人！瀾湄六國會議劍指電詐　適時啟動2期行動：救人抓首腦

▲▼ 緬北,果敢,緬北電詐人員歸國。（圖／翻攝自秒拍、微博）

▲瀾湄區域六國代表齊聚昆明，共商合力打擊跨境犯罪，解救被困人員。（圖／翻攝自微博）

記者任以芳／綜合報導

瀾湄執法合作中心在中國雲南省昆明市召開「海鷗」聯合行動總結會，主要劍指電詐。經初步統計，六國行動期間，各方總共破獲以電詐案件為主的各類案件160多起，逮捕犯罪嫌疑人7萬多名，解救160多名受害人，並且預告六國將繼續合作，全力協調解救被困人員，緝捕犯罪集團，適時啟動「海鷗」第二期聯合行動。

「瀾湄執法合作中心」21日在雲南昆明召開瀾湄執法安全合作高官會，來自柬埔寨內政部國家警察總署、中國公安部、寮國公安部和國防部、緬甸內政部、泰國皇家警察、越南公安部的高級別官員、聯合國毒品與犯罪問題辦公室、東盟警察組織等國際組織亦應邀參會。

中心通報「海鷗」行動的開展情況及取得的主要工作成果，為落實2024年8月至12月瀾湄合作第四次領導人會議精神及《瀾湄合作五年行動計劃（2023-2027）》，中心組織實施「海鷗」聯合執法行動，協調柬、中、寮、緬、泰、越六國執法部門共同打擊區域電信網路詐騙犯罪及其衍生犯罪與槍支彈藥走私犯罪。

經初步統計，行動期間，各方總共破獲以電詐案件為主的各類案件160多起，逮捕犯罪嫌疑人7萬多名，解救160多名受害人，成功形成域內打擊治理電信網路詐騙犯罪與槍支彈藥走私犯罪的有效合力，中心擬於2025年度啟動實施的「海鷗」行動第二期工作方案。

▲▼ 瀾湄區域六國代表齊聚昆明，共商合力打擊跨境犯罪，解救被困人員 。（圖／翻攝 新浪網）

▲瀾湄區域六國討論合作鏟除緬甸妙瓦底電詐窩點，達成積極共識。（圖／翻攝 新浪網）

會議指出，泰緬邊境一帶連續發生網賭電詐惡性案件，威脅並傷害各國公民切身利益，各方高度重視。六國代表一致表示將加強全方位合作，開展專項行動，採取強有力措施，堅決打擊電信網絡詐騙及其衍生犯罪，全力協調解救被困人員，緝捕犯罪集團頭目，搗毀電詐窩點，為瀾湄人民安心往來提供安全環境，維護瀾湄國家交往合作的良好秩序。

會議期間，瀾湄執法合作中心秘書處還組織中、緬、泰三國與會高官召開專門會議，就合作鏟除緬甸妙瓦底電詐窩點交換意見，研商對策，達成積極共識。

綜合陸媒報導，緬甸妙瓦底電詐園地區長期以來是跨國電信詐騙的高發地之一。犯罪團伙利用地理位置複雜、執法盲區多等特點，在當地搭建電詐窩點，通過「殺豬盤」、虛假投資平台等手段騙取他國民眾財產，造成巨大社會危害。

犯罪分子不僅針對中國、泰國等鄰近國家的民眾，甚至將詐騙觸角伸向更遠地區。清剿妙瓦底地區電詐窩點已成為瀾湄執法合作的重要任務。

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