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大陸 大陸焦點 特派現場

跨境電信詐騙形勢嚴峻　陸學者：與東盟聯合打擊電詐勢在必行

▲▼ 境外電詐親歷者講述，沒姿色女子最後歸宿是公海賣器官 。（圖／翻攝 搜狐）

▲KK園區位於緬甸的詐騙園區，靠近泰國邊境，該園區被指為地區電信詐騙和人口販賣的中心 。（圖／翻攝 搜狐）

記者任以芳／綜合報導

近期發生多起大陸公民在泰國被拐騙到緬甸詐騙園區，尤其男演員王星事件引起外界高度關注。大陸中國人民警察大學涉外安保學院副院長郭永良昨18日也發文指出，大陸執法打擊電詐與東盟國家加強雙多邊執法安全合作「勢在必行」，並且提出四點打擊電詐建議。

中共中央政治局委員、外交部長王毅日前在京會見東盟10國駐華使節時表示，希望相關國家負起責任，採取強有力措施。中方願同東盟國家加強雙多邊執法安全合作，讓各國人民安心往來，同時維護周邊國家交往合作的良好秩序。此前，大陸公安部也發文表示，對相關情況展開調查，並將聯合相關國家警方，全力搗毀境外電詐窩點，解救被困人員。

下一步怎麼做？大陸中國人民警察大學涉外安保學院副院長郭永良在《環球時報》發文指出，近年來跨境電信詐騙猖獗，「面對這一嚴峻形勢，中國與東盟國家加強合作，共同打擊跨境電信網路詐騙犯罪勢在必行。」

郭永良指出，跨境電信網路詐騙犯罪具有隱蔽性和跨國性強，以及危害性大等特點，也是全球性問題，打擊該類犯罪既涉及到地區層面的安全治理、法律層面的屬人管轄權和屬地管轄權的平衡，又需要考量實務層面的執法合作機制構建等具體問題，需要各國共同攜手應對。

郭永良稱，近年來，大陸方面與東盟不只在政治、經濟、文化等領域有深化合作，合作打擊電詐犯罪符合雙方共同利益。「中國東盟國家在執法領域已經建立了中國—東盟執法安全合作部長級對話等多種合作機制，為打擊電詐犯罪提供了重要保障。」

▲▼ 境外電詐親歷者講述，沒姿色女子最後歸宿是公海賣器官 。（圖／翻攝 搜狐）

▲大陸學者認為中國與東盟國家加強合作，共同打擊跨境電信網路詐騙犯罪勢在必行。（圖／翻攝 搜狐）

郭永良也提出四點更有力地打擊電詐犯罪的建議。一是未來須著眼情報訊息和執法效能開展更加務實的合作。大陸方面與東盟應進一步加強訊息共享，建立健全信訊息共享機制，及時交流犯罪情報，共同分析犯罪趨勢，為打擊行動提供有力支持，提高打擊犯罪的效能。

二是雙方執法部門可定期召開會議，分享案件偵破經驗、犯罪手法、犯罪趨勢等訊息，共同研究應對策略，定期或不定期開展聯合執法行動，共同打擊跨境電信網路詐騙犯罪，形成打擊合力。

三是雙方可加強執法人員的培訓，發揮各自優勢，提高打擊跨境電信網路詐騙犯罪的能力。

四是雙方要加強相關立法，為打擊跨境電信網路詐騙犯罪提供強有力法律保障。

除了加大與東盟國家的執法合作力度，打擊電詐網賭、人口販賣等跨境違法犯罪活動。大陸公安部等四部門去年年底聯合印發《電信網絡詐騙及其關聯違法犯罪聯合懲戒辦法》（以下簡稱《懲戒辦法》），凸顯懲治電詐的決心。

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