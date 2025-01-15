女兒被騙到緬甸　陸「鋼鐵爸爸」飛去救女：背後有強大祖國

文／香港01

陸媒揭發有大批陸人仍然受困在緬甸詐騙園區，引發全國關注。一名大陸男子在本月8日親自赴泰國向泰國國家警察總局遞交申請書，請求幫助尋找他的21歲女兒，指其女兒近日與在網上認識不到一個月的朋友赴泰國後失聯。

▼「鋼鐵爸爸」救回女兒，在機場歡呼。（圖／翻攝微博）



這名爸爸最終救女成功，在回國後高喊「我成功了，背後有個強大的祖國」。

據陸媒《大象新聞》早前報導，吳偉東的女兒吳佳琪21歲，與在網上認識不到一個月的朋友同赴泰國並入住曼谷的酒店，抵達後才告知母親。

▼「鋼鐵爸爸」飛到泰國求救。（圖／翻攝微博）

母親曾叮囑女兒不要去緬甸，女兒回覆稱「我又不傻，我不敢去」。女兒還與母親分享了位置，直至6日下午4點以後，女兒未再和母親聯繫。

當地警方查閱閉路電視片段，發現一輛白色商務車將該女子接送至酒店，但監視畫面內的酒店和女子發送位置給母親的非同一家，經查該女子於6日早上9點退房。泰媒稱失聯女子剛大學畢業，第一次來泰國，警方正在進一步追查該女子的下落。

▼吳佳琪原本只是跟朋友去泰國，沒想到被帶到緬甸。（圖／翻攝微博）



浙江電視台報導，吳偉東8日親自赴泰國向泰國國家警察總局遞交申請書，請求幫助尋找他的21歲女兒。13日，吳偉東在回覆網友稱，女兒已獲救。

報導以「鋼鐵爸爸」來形容吳偉東，稱其凱旋而歸。在回國後，吳偉東在江蘇無錫機場高喊「我成功了，背後有個強大的祖國」。

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