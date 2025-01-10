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大陸 大陸焦點 特派現場

陸宣布徹底摧毀緬北「四大家族」　公安部示警新電詐手法

▲緬北明氏家族,果敢警21營。（圖／翻攝微博）

▲緬北果敢「四大家族」犯罪集團案件已經陸續進入訴訟環節。（圖／翻攝 搜狐）

記者任以芳／綜合報導

針對緬北涉大陸電信網路詐騙，大陸公安部今（10）日召開新聞發佈會，新聞發言人張明指出，截至2024年底，已累計抓獲5.3萬中國籍涉詐犯罪嫌疑人，徹底摧毀緬北果敢「四大家族」犯罪集團。雖然問題得到改善，境外依然存在大量電信路詐騙場所「科技園」「開發區」，並且加入虛擬貨幣、AI智能等新技術。

張明指出，針對緬北涉我電信網路詐騙問題，2023年7月部署開展打擊緬北涉我電信網絡詐騙犯罪專項工作以來，公安部依託中緬執法安全合作機制，指揮雲南、浙江等多地公安機關聯合作戰，全力開展案件偵辦。

張明表示，截至2024年底，已累計抓獲中國籍涉詐犯罪嫌疑人5.3萬多名，徹底摧毀臭名昭著的緬北果敢「四大家族」犯罪集團，臨近邊境的緬北地區規模化電詐園區被全部鏟除，專項工作取得階段性重大戰果，帶動全國電信網路詐騙立案數和損失大幅下降。目前，「四大家族」犯罪集團案件已經陸續進入訴訟環節。

▲▼ 境外電詐親歷者講述，沒姿色女子最後歸宿是公海賣器官 。（圖／翻攝 搜狐）

▲大陸公安部證實境外依然存在大量電詐場所「科技園」「開發區」，加入虛擬貨幣、AI智能等新技術。（圖／翻攝 搜狐）

張明進一步說，儘管打擊治理工作取得了明顯成效，但當前犯罪形勢依然嚴峻複雜。

一是案件仍處高發期，電信網路詐騙仍然是發案高、損失大、危害嚴重、群眾反映強烈的主要犯罪類型。

二是跨國有組織特徵明顯，詐騙集團組織嚴密，有的實施封閉式管理，通過暴力手段對窩點底層人員實施非法控制。同時，詐騙頭目和骨幹指揮境內人員從事App製作開發、引流推廣、轉賬洗錢等各類違法犯罪，境內境外銜接緊密。

三是詐騙手法加速翻新，詐騙分子緊跟社會熱點，迎合個人喜好，為各年齡段、各職業背景、各學歷層次的人量身定制詐騙劇本，受騙群體廣泛。

四是境外窩點規模仍然龐大，緬北涉詐犯罪問題得到明顯改觀，但境外仍存在大量為電信網絡詐騙提供場所「科技園」「開發區」等。

五是攻防對抗不斷加劇升級，詐騙集團利用區塊鏈、虛擬貨幣、AI智能等新技術，不斷更新犯罪技術。

張明表示，公安部將會同有關部門持續推進行業治理，全面加強預警防範，織嚴織密防控網路，最大限度預防案件發生，切實保護人民群眾「錢袋子」。

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