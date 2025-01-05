假冒「陸駐美使領館」電詐　留學生甚至遭虛擬綁架

▲近期有多起中國留學生接到「冒充」中國駐外使領館電話。（示意圖／翻攝自免費圖庫Unsplash）

記者任以芳／綜合報導

中國駐洛杉磯總領事館近日接到多起中國公民被網路詐騙案件，多半是遭到綁架、協助洗錢。其中，詐騙集團膽大包天冒充使館人員或公安局「騙取」保證金，總領事館再次發出提醒領區中國公民高度警惕電信詐騙。

綜合陸媒報導，中國駐洛杉磯總領事館證實，近期確實有多起中國公民遭遇冒充中國駐外使領館、國內政府機關實施網絡電信詐騙的案件報告。

中國駐洛杉磯總領事館稱，近期接到的網絡電信詐騙的案件報告包括，騙取「保證金」、 虛擬「綁架」、 強迫協助洗錢等，詐騙集團膽大包天，甚至假冒中國使館名義電詐。

其中，騙取「保證金」手法，有中國留學生接到「冒充」中國駐外使領館電話，稱在國內某機場繳獲其本人名下假護照，隨後將電話轉接至國內某“公安局”。詐騙分子以中國留學生涉嫌詐騙進行威脅恐嚇，騙取較大金額「保證金」。

虛擬「綁架」手法則是中國留學生接到冒充大陸某「公安局」電話，稱其身份訊息被盜用，涉嫌違法犯罪，對其威脅恐嚇並要求繳納數百萬元人民幣「保證金」。詐騙分子隨後教唆中國留學生飛往第三國製造被「綁架」假象並索要巨額贖金。

強迫協助「洗錢」手法，同樣是中國公民接到冒充大陸某「公安局」電話，稱其涉嫌違法犯罪，對其進行威脅恐嚇，要求配合調查。該名中國公民按照詐騙集團成員指示在美開設銀行賬戶，協助轉移贓款數百萬元人民幣，帳戶被凍結後才發現被騙。

中國駐洛杉磯總領館再次提醒領區中國公民高度重視財產安全，「高度警惕冒充中國駐外使領館及國內『公檢法』的電詐騙局，不要輕信陌生來電莫、個人訊息不透露、轉帳匯款若遭遇詐騙，請立即報警（可要求中文服務），登錄美聯邦調查局網上犯罪投訴中心報案。」