爆紅洗碗文被炎上！醫曝「逃避家事」恐怖下場：要了配偶的命

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

最近，臉書一篇「洗碗文」爆紅，撰文者被煮飯的妻子要求洗碗，兩人因此起了爭執，從未做過此事的他認為，洗碗是母愛的表現，這讓他覺得自己脫離母愛了。眼看網上撻伐聲浪不斷，整合醫學專科醫師姜冠宇直言，這就是一個認知偏誤的輪廓，更表示家事分配的不公，會造成配偶潛在的生命危險和憂鬱因子，「是很可怕的事。」

姜冠宇昨日在臉書提到，洗碗這件事引起軒然大波，因為大家看見了一個認知偏誤的輪廓；同時，他也不禁想起，學生時期很經典的作文題目，「母親總是夾魚肉給我，自己留魚頭，所以我知道（以為）母親最愛吃魚頭」，這讓他不以為然，直言犧牲不代表是母愛，那是母親的委屈，與其說是自己的創傷，還不如說是母親的創傷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

他表示，做家事是一種無償勞動，家庭本來就要一起認真面對，分工一旦出現性別不平等，確實會造成受害者潛在生命危險和憂鬱因子，那代表即便在家也得不到喘息，是很可怕的事，「這在學術上的研究已經非常多了，我認為值得拿出來提醒，別忘記我們邁入超高齡社會，照護的責任你可別用那些藉口丟給你伴侶。」

姜冠宇也指出，美國非常早期的研究，1999年在JAMA，配偶提供照顧並報告照顧壓力的人與配偶未失能的人相比，4年內死亡風險高出63%，「所以不要再那邊原生家庭了，像個大人扛起來吧！一起洗碗、拖地、刷廁所，這是愛護伴侶的基本，不然你的逃避都在要她的命。」