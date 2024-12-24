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用了N年才知道！菜瓜布冷知識大公開這樣清潔才省時省力！

洗碗,家事,清潔（圖／付費圖庫）

▲面對充滿油漬殘渣的餐盤鍋具，用錯菜瓜布不只刷不乾淨還可能傷害廚具。（圖／取自付費圖庫）

消費中心／綜合報導

每天廚房奮戰後，卻老是被頑固油漬的餐盤、燒焦殘渣的鍋子搞得焦頭爛額？想買塊好用的菜瓜布，走進賣場的清潔用品區，面對琳琅滿目的菜瓜布選擇，每次都隨便挑卻發現買錯了，心愛的鍋子刷洗後，表面佈滿難看的刮痕，心疼到想哭；或是已經費盡力氣洗到手痠，油垢依然屹立不搖，清潔效率低到爆；亦或是買到不好的菜瓜布，刷沒幾下就破破爛爛，不僅浪費錢還造成環境負擔。

最近網路瘋傳菜瓜布冷知識，讓很多人驚呼，原來自己用錯了這麼久！很多人以為菜瓜布隨便買買就好，殊不知它可是影響清潔效率、鍋具壽命，甚至是全家健康的關鍵，而不同材質的菜瓜布，適用於不同的清潔用途，就讓菜瓜布專家百利，來教你怎麼挑，輕鬆找到對的那塊清潔神器。

洗碗,家事,3M百利菜瓜布,小黃菜瓜布,小黃海綿菜瓜布,小綠海綿菜瓜布,清潔（圖／資料照）

▲小黃(左)小巧柔軟易彎曲，方便深入各種器皿清潔；小黃菜瓜布(右邊)則是多了海綿幫助起泡，有效清潔污垢又不傷表面。（圖／資料照）

從材質到功能、清潔力到耐用度，菜瓜布藏著許多學問，舉例來說，陶瓷、玻璃等細緻材質製成的碗盤、茶杯或是刀叉、不沾鍋，清洗需要的是溫柔呵護，許多家庭主婦和家事達人愛用熱銷的3M百利菜瓜布系列，就有兩款專用的黃色菜瓜布，纖維部分皆不含金剛砂，具有獨特抗污粒子，有效清潔污垢又不傷表面，並且可隨器皿形狀彎曲好刷洗，差異在於雙面材質的「小黃海綿菜瓜布」，訴求柔刷起泡力佳及曲線好握設計，讓清潔更省力；另一款「小黃菜瓜布」則是只有菜瓜布體，但小巧又柔軟易彎曲的設計更方便深入器皿底部清潔死角，使用後也比較快乾。

洗碗,家事,3M百利菜瓜布,小黃菜瓜布,小黃海綿菜瓜布,小綠海綿菜瓜布,清潔（圖／資料照）

▲小綠菜瓜布含特殊金剛砂，對於焦黑頑強的污垢特別有效，輕輕一刷就很乾淨。（圖／資料照）

針對鐵製或不鏽鋼材質鍋具、爐具的油漬厚垢，必須升級到強力的潔淨武器，很多人經常回購的經典款「小綠」海綿菜瓜布，纖維部分含特殊金剛砂，對於清除焦黑難洗的污垢特別有效, 搭配綿密的海綿面，具有優異的起泡力，輔助清潔更徹底，。此外，不管是小黃或小綠，這三款3M百利菜瓜布皆添加獨特抗菌配方，有效防止細菌滋生、減少異味，保持衛生，清潔更安心。

了解不同菜瓜布的特性後，下次就不會只是隨意購買了，挑選前先想想用途，是要洗油膩膩的鍋碗瓢盆？還是輕巧細緻的杯子？再依照不同分類需求下手，就能更快找到清潔好幫手。不過每天洗碗要真正省時省力又省錢，菜瓜布的品質很重要，不少人比較後發現，選擇值得信賴的品牌才能經得起時間考驗，而相較於市面上其他常見菜瓜布，3M百利菜瓜布帶來舒適的使用體驗，除了好用，材質更是經久耐用、不容易破損分離，清潔效率有2.5倍，洗碗輕鬆許多、非常好用，而且在全聯就能買到，方便又實惠，是很多家庭打造高效廚房的基本標配。下次逛全聯買菜的時候也記得補貨百利菜瓜布吧

想讓清潔工作事半功倍，現在就把握全聯優惠活動檔期2024/12/20～2025/01/02，小黃菜瓜布第二件五折、小黃海綿菜瓜布及小綠海綿菜瓜布任選兩件特價71元，告別洗碗的煩惱，擁有潔淨亮麗的廚房！

洗碗,家事,3M百利菜瓜布,小黃菜瓜布,小黃海綿菜瓜布,小綠海綿菜瓜布,清潔（圖／資料照）

▲小黃菜瓜布第二件五折。（圖／資料照）

▼小黃海綿菜瓜布及小綠海綿菜瓜布任選兩件特價71元。（圖／資料照）

洗碗,家事,3M百利菜瓜布,小黃菜瓜布,小黃海綿菜瓜布,小綠海綿菜瓜布,清潔（圖／資料照）

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