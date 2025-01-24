科技業沒年終「她1原因被犧牲」氣找工作　PTT吵翻：很正常

▲菜鳥被評比C，因此沒有年終。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

儘管年終沒有規定一定要發，但對上班族來說，不論金額多寡都是一種小確幸！而一名科技業菜鳥透露，她得到C的考績，代表沒有年終可領，氣得她開始找工作了。對此，有網友藉機發問，公司沒有年終的話會換工作嗎？引來鄉民直呼「完全沒有真的不行」、「入行5個月沒有年終很正常！」

一名網友在PTT表示，看到Dcard有女苦主發文，目前在科技業工作，當初人資面試有說到保底14個月，然而做了5個多月，得知公司要求每處要給3至5%的人評比為C，身為菜鳥的她只能被犧牲，得到C的考績，而主管也直言今年沒有年終，氣得對方已經開始找工作了。

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對此，原PO替這位苦主感到難過，並好奇上班族的看法，「要是公司因為某些原因和理由沒發年終獎金，會繼續待下去還是年後就跳槽？」

底下網友搖頭直呼，「這樣會很難過年吧」、「保14月最低就是要保14啊，如果保14有補在其它獎金上面才可以」、「會很不開心吧，通常還是會按比例給，完全沒有真的不行」、「雖然年終不是法定，但如果連一個月都沒有的話，會擔心公司的營運」、「我也覺得不給年終很慘」。

也有網友認為，「年終獎金本來就沒有政府規定」、「年終獎金本來就沒有一定要發，應該是要綜合評估除了年終獎金以外還有什麼優勢，再考量是不是要換工作」、「要先找出保障14個月的證據」、「可以換，但你要確定下一個不會更爛」、「入行5個月沒有年終很正常，看入行一年領多少才是重點吧」、「沒差，直接看年薪，各有好處」。