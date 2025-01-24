纏訟6年！陸畫家抄襲案登報道歉　終審判決：賠償對方500萬

▲大陸藝術家葉永青（右）抄襲外國藝術家西爾萬 。（圖／翻攝 極目新聞）

記者任以芳／綜合報導

大陸當代藝術家葉永青抄襲案纏訟6年年，日前北京市高級人民法院的終審判決結果出來後，葉永青於23日在《法治日報》公開發表「道歉聲明」，該文稱，「我尊重法院判定，我誠懇地接受批評，檢討教訓，並向西爾萬先生致以誠摯的道歉。」

綜合陸媒報導，該起案件起於2019年，身為大陸當代藝術家葉永青，被比利時藝術家克里斯蒂安·西爾萬指控抄襲，震驚大陸藝術界。

西爾萬指稱，發現葉永青的作品與自己在1980年代創作的作品極為相似，尤其是「鳥、鳥巢、鳥籠、紅十字架、飛機」等元素幾乎完全一致。

「除了我的名字，否則看起來根本就是一樣的！」西爾隨即委託律師在大陸提起訴訟。但葉永青被指抄襲後，卻拒絕承認，並且多次逃避法律程序，聲稱自己曾前往比利時拜訪西爾萬，但西爾萬表示從未收到過葉永青的任何聯繫。

報導稱，葉永青還在比利時東佛拉芒省聯邦法院「反訴」西爾萬誹謗和名譽侵權，試圖以此逃避責任。該風波持續多年，2025年年初，經濟賠償、公開道歉、名譽掃地，是葉永青為抄襲事件付出的代價。

經濟賠償、公開道歉、名譽掃地，是葉永青為抄襲事件付出的代價。大陸國家博物館原副館長、藝術評論家陳履生也公開表示，「葉永青在中國當代藝術的潮流中，在集體的評論話語的誤讀中失去了自我。葉永青的事件也告訴我們，不管在什麼時候都不能失去對藝術的真誠和真摯。」

資料顯示，2019年之前，生於1958年的葉永青是大陸「西南藝術群體」的代表人物之一，還是知名策展人、藝術活動家、四川美院教授。2018年，葉永青在上海余德耀美術館舉辦個展「1982-1992無中生有的年代」，展出其1980至1990年代的作品。

克里斯蒂安·西爾萬1950年生於比利時奧伊彭市，是一個自學成才的藝術家。2019年之前，他的名字並無多少中國人知曉。除了比利時的幾家畫廊，西爾萬在美國紐約、法國巴黎、德國科隆舉辦過展覽，並參加過幾次歐美的藝術博覽會，作品的售價大約為6000歐元。與之相比，葉永青的作品曾在拍賣行上以60萬歐元成交。

▼ 大陸藝術家葉永青抄襲外國藝術家發出的公開道歉。（圖／翻攝 光明網）