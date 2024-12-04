深受打擊6年！瓊瑤作品曾被抄襲　陸網怒：抵制《延禧》製片人

▲ 瓊瑤曾提告于正。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

文壇才女瓊瑤4日於淡水家中輕生逝世，享壽86歲。瓊瑤創作了無數經典小說，包括《還珠格格》、《一簾幽夢》等，不少作品也影視化，紅遍兩岸。陸網也挖出，2014年知名編劇兼製片人于正曾因抄襲，瓊瑤的作品《梅花烙》，而讓瓊瑤深受打擊6年，令不少人揚言，抵制于正。

綜合陸媒報導，瓊瑤在2014年提告于正的《宮鎖連城》多處劇情抄襲《梅花烙》，並列舉了諸多抄襲案例作為證據，同時懇請廣電總局，即時停止播出于正新劇《宮3》。

▲ 瓊瑤的《梅花烙》。（圖／翻攝自微博）

知名編劇汪海林當時表示，瓊瑤的《梅花烙》被于正抄襲後，氣得大病了一場。在官司宣判前，百餘位業內人士曾聯署公開信要求嚴懲于正。瓊瑤得知後，還感動到落淚，並稱汪海林為「大俠」。

▲ 《宮鎖連城》。（圖／翻攝自微博）

雖然這場官司在2015 年勝訴，但這場官司卻給她帶來了，許多困擾和精神壓力。法院判了于正公開道歉。然而當時，于正不僅拒絕公開道歉，還玩起了搞消失，手機不通，信件退回。2018年，瓊瑤依法申請強制執行。

于正終於在2020年12月31日，就抄襲案向瓊瑤公開道歉，並宣布退出《我就是演員3》節目錄製。

瓊瑤在當日受訪時表示，「在這2020年的最後一天，我終於等到了遲來的正義，于正當初的抄襲，是對我的打擊，如今的道歉，卻是我2021年的新年禮物，知錯能改，善莫大焉」

▲ 瓊瑤當時的臉書貼文。（圖／翻攝自微博）

瓊瑤的兒媳婦何琇瓊也轉發了于正的道歉長文，並寫下「遲來的道歉！總算為沉重的 2020畫下休止符！2021一切安好」。

但大陸網友4日表示，直到瓊瑤去世，都沒等來于正發自內心真誠的道歉，認為當時于正是迫於法律，才不得不向瓊瑤道歉。不少人表示，將抵制于正所有的劇，並要求他再次道歉，「無論會不會有我喜歡的明星參演，因為這是唯一能做到尊重瓊瑤女士的事。」

于正曾經手多部熱門陸劇，包含《鳳囚凰》、《陸貞傳奇》、《延禧攻略》、《皓鑭傳》、《烈火軍校》、《尚食》等，旗下藝人包含吳謹言、王星越、許凱、聶遠、宋威龍等人。

▲ 于正被法院強制執行，公開道歉的貼文。（圖／翻攝自微博）

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