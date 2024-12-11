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「瓊瑤道歉文」疑被刪除…引陸網怒！　于正回應：4年前道過歉了

▲▼瓊瑤、于正。（圖／翻攝自微博）

▲瓊瑤、于正。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

文壇才女「瓊瑤」4日於淡水家中輕生逝世，享壽86歲。大陸知名編劇兼製片人于正曾於2014年因抄襲瓊瑤的《梅花烙》而鬧上法院，並時隔6年才發出道歉文。有網友近日指出，該篇道歉文疑似被于正刪除，目前在他個人微博上已找不到該篇文，引起網友憤怒。

▲▼于正回應疑似刪掉瓊瑤道歉文。（圖／翻攝自微博）

▲ 于正回應疑似刪掉瓊瑤道歉文。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，瓊瑤離世後，多名網友曾要求于正再次道歉，但都未見于正本人公開回應。此次遭質疑道歉文，有網友留言，「于老師，給瓊瑤阿姨道歉了嗎？」于正回覆該留言，「四年前道過了，只是微博（設置）僅半年可見。」

▲▼于正微博設置。（圖／翻攝自微博）

▲ 于正微博設置。（圖／翻攝自微博）

于正的回覆也引起網友們不解，「抄襲還不道歉，這是心靈有問題」、「熱知識：微博可以置頂任一博文，不受半年限制」、「老師這個字這麼廉價了」、「那就陰間再見」、「他的態度說明，他對他的錯誤不以為然」、「抵制于正相關的所有劇」。

瓊瑤在2014年提告于正的《宮鎖連城》多處劇情抄襲《梅花烙》，並列舉了諸多抄襲案例作為證據，同時懇請廣電總局，即時停止播出于正新劇《宮3》。

▲▼瓊瑤、于正。（圖／翻攝自微博）

▲▼《宮鎖連城》多處劇情抄襲《梅花烙》。（圖／翻攝自微博）

▲▼瓊瑤、于正。（圖／翻攝自微博）

雖然這場官司在2015年勝訴，但這場官司卻給她帶來了，許多困擾和精神壓力。法院判了于正公開道歉，然而當時，于正不僅拒絕公開道歉，還玩起了搞消失，手機不通，信件退回。2018年，瓊瑤依法申請強制執行。

于正終於在2020年12月31日，就抄襲案向瓊瑤公開道歉，並宣布退出《我就是演員3》節目錄製。

▲▼瓊瑤、于正。（圖／翻攝自微博）

▲瓊瑤的臉書貼文。（圖／翻攝自微博）

瓊瑤在當日受訪時表示，「在這2020年的最後一天，我終於等到了遲來的正義，于正當初的抄襲，是對我的打擊，如今的道歉，卻是我2021年的新年禮物，知錯能改，善莫大焉」

▲于正當年的道歉文。（圖／翻攝自微博）

▲于正當年的道歉文。（圖／翻攝自微博）

但大陸網友表示，直到瓊瑤去世，都沒等來于正發自內心真誠的道歉，認為當時于正是迫於法律，才不得不向瓊瑤道歉。不少人表示，將抵制于正所有的劇，並要求他再次道歉，「無論會不會有我喜歡的明星參演，因為這是唯一能做到尊重瓊瑤女士的事。」

于正曾經手多部熱門陸劇，包含《鳳囚凰》、《陸貞傳奇》、《延禧攻略》、《皓鑭傳》、《烈火軍校》、《尚食》等，旗下藝人包含吳謹言、王星越、許凱、聶遠、宋威龍等人。

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