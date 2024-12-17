愛黛兒這首歌聽不到了！巴西作曲家控抄襲　法官下令「全球下架」

▲巴西作曲家熱拉斯（右）指控英國流行天后愛黛兒（左）的歌曲「百萬年前」抄襲。（組圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

英國流行天后愛黛兒（Adele）的歌曲「百萬年前」（Million Years Ago）因涉嫌抄襲，遭巴西法官裁定在全球範圍內下架，就連串流平台也被禁止播放。禁令執行後，每次違規行為將面臨8000美元（約新台幣26萬元）罰款，但唱片公司仍可對這一決定提出上訴。

據法新社報導，巴西作曲家熱拉斯（Toninho Geraes）2020年提出告訴，指控愛黛兒在2015年發行的「百萬年前」抄襲他於1995年創作、由巴西歌手達維拉（Martinho da Vila）所演唱的森巴舞曲「女人」（Mulheres），要求愛黛兒及其唱片公司賠償版稅損失、16萬美元（約新台幣520億元）的精神損失賠償，並索取歌曲詞曲創作收入。

▲「百萬年前」被收錄在愛愛黛兒的專輯《25》中。（組圖／翻攝自X）

2024年12月13日，巴西里約熱內盧第六商業法庭的托雷斯（Victor Torres）法官發布禁令，要求唱片公司索尼和環球「立即在全球範圍內，停止透過任何形式、實體或數位模式、串流或分享平台，使用、重製、編輯、播放、發行『百萬年前』」，以等待持續進行的抄襲案的進一步行動。

索尼與環球音樂的巴西分公司目前尚未就相關裁決作出回應，但熱拉斯的律師對法院的判決感到相當滿意，直指此舉在巴西音樂史上具有里程碑意義，旨在保護巴西音樂免受國際藝術家抄襲。他補充，相關禁令被頒布後，全球的廣播電台和串流媒體將停止使用這一首歌，也對未來國際製作人及藝術家起了警惕作用。

值得注意的是，愛黛兒的「百萬年前」此前也曾被土耳其樂迷指控與庫德歌手卡雅（Ahmet Kaya）1985年錄製的歌曲「蒙受痛苦」（Acilara Tutunmak）非常相似。不過，卡雅的遺孀事後表示，像愛黛兒這樣全球知名的巨星，不太可能做出這種事情。目前，索尼與環球音樂仍可對巴西新發布的禁令提出上訴，案件的最終判決尚未確定。