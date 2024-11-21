誣告陳時奮被判刑又遭求償975萬　高虹安委律師代打明年1月再戰

▲高虹安（左）因涉貪污罪一審被判刑7年4月，上訴二審審理中，另因誣告案被旅美教授陳時奮求償975萬元。（圖／記者吳銘峯攝）

記者黃哲民／台北報導

旅美教授陳時奮2022年以筆名「翁達瑞」PO文，指稱當時參選新竹市長的高虹安抄襲論文，被高控告涉嫌加重誹謗獲不起訴後，反控高涉嫌誣告，一審台北地院判高10月徒刑、上訴二審高院審理中，陳另提告向高求償975萬元，北院今（21日）首度開庭，法官諭知陳須補強名譽受損具體事由，明年（2025年）1月21日再開庭。

高虹安與陳時奮今都委任律師出庭代打，陳的律師強調提告範圍，是以刑事一審判決為準，求償金額包括精神慰撫950萬元、律師費8萬元與17萬元機票等費用。高的律師主張陳在求償案重提高的博士論文涉及引注瑕疵、按鈴提告陳涉加重誹謗舉動也構成妨害名譽等，內容不夠明確，陳求償返台機票錢其中1筆的日期，比高提告還早、欠缺因果關係。

▲旅美教授陳時奮告高虹安涉誣告一審判刑10月後，再提告求償975萬元。（圖／記者黃哲民攝）

本案源於高虹安2022年獲台灣民眾黨提名參選新竹市長期間，原新竹市長林智堅爆發碩士論文抄襲事件、最終錯失轉戰桃園市長寶座機會，陳時奮越洋多次PO文聲援林，爆料高2018年就讀美國辛辛那提大學的博士論文，大量引用資策會2017年2篇期刊論文卻沒引注出處，也涉及抄襲。

高虹安同年8月告陳時奮說她「被指導教授李傑除名」等語，與事實不符，涉嫌加重誹謗，台北地檢署偵辦認為陳對選將品行等可受公評之事合理評論，2023年將陳不起訴。陳隨即提起自訴，反控高涉嫌誣告。

陳時奮在誣告案自稱「善盡公民責任的大學教授」，告高虹安的重點是博論有無抄襲跟侵害著作權、是否知道博論被辛大下架、有無向校方申訴等。陳批高出庭玩文字遊戲、「狡辯裝笨」，因抄襲對西方政治人物而言是「死罪」，所以他PO文揭露高的誠信問題給選民知道。

高虹安強調誣告案跟著作權無關，她的博論引用她任職資策會參與的2篇期刊論文，沒註明出處「確實有疏忽」，但不等於抄襲，辛辛那提大學回函表示她博論沒涉學術不倫、資策會最初也說她的博論不構成抄襲，指導教授李傑（Jay Lee）公開聲明沒除名她，高自認「我哪有誣告？」

不過一審北院認定高虹安的博士論文「確有大幅抄襲之情事」，指摘高將司法當成「使批評者噤聲工具」，虛耗偵查資源、妨害我國司法權之行使，使陳時奮面臨刑事追訴風險，所為甚有不該、應予非難，今年（2024年）8月21日依誣告罪判刑10月。

高虹安另因擔任立委期間，涉詐領立法院公費助理補助款11萬餘元，今年7月26日一審被北院依《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物罪判刑7年4月、褫奪公權4年，上訴二審高院審理中。內政部同日宣布依法停止高的新竹市長職務，由副市長邱臣遠代理，高當天宣佈退出民眾黨。

而資策會告高虹安博士論文抄襲資策會期刊、涉犯《著作權法》，北院在貪污案一審宣判當天，以資策會提告逾期為由，判決公訴不受理，上訴二審由智慧財產及商業法院審理中。