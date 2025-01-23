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「後背包一族」中了！搭捷運4族群顧人怨　北捷要加強宣導了

▲▼強烈颱風瑪莉亞來勢洶洶，北北基、桃、竹、苗等7縣市下午4點起停班課，而北捷多站紛紛被下班人潮塞爆。（圖／記者賴文萱攝）

▲許多雙北人主要交通工具是捷運。（圖／記者賴文萱攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台北捷運近日指出，搭捷運有四種人是「四大NG天王」，分別是「搭捷運時進入車廂背包東擠西撞」、「上車後硬要擋在車門口」、「上車亂插隊」，以及「未等人下車就往車廂內衝」。北捷將會在板南線、文湖線上下午尖峰車廂較為擁擠的4個重點車站，舉牌並且加強廣播宣導。

北捷指出，搭捷運時，有乘客「進入車廂背包東擠西撞」、「上車後硬要擋在車門口」、「上車亂插隊」，及「未等人下車就往車廂內衝」，四種行為被稱「四大NG天王」。

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因此，即日起至1月24日，以及2月份每周一、三、五的平日上午尖峰時段於江子翠站（板南線）及忠孝復興站（文湖線），下午尖峰時段於西門站（板南線）及中山國中站（文湖線），以「後背包請改用手提」、「上車後請往車廂內部移動」、「依序排隊」、「先下後上」等四大宣傳主軸，加強宣導優良乘車禮儀。

北捷表示，舉牌及廣播宣導重點如下：

◎後背包請改用手提

後背包改用手提或前揹方式，避免撞碰他人，方便自己和別人，禮讓出更多空間。

◎請往車廂內部移動

上車後請儘速往車廂內部移動，切勿在車門口、欄杆、屏風處停留，影響旅客上下車動線。

◎等候列車時，請依序排隊、先下後上

採先下後上方式，依序排隊上車，維持優質乘車文化。

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捷運乘車宣導秩序乘客北捷後背包車廂

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